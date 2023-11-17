الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف طريق ترعة الملاحة

رصف طريق ترعة الملاحة،
رصف طريق ترعة الملاحة، فيتو

صرك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

وأكد محافظ الغربية على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

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جاء ذلك خلال متابعته لأعمال الرصف الجارية بطريق ترعة الملاحة، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري جديد بطول 3 كم وبعرض 10 أمتار، بداية من كوبري شنودة حتى كوبري نفيا، بنسبة تنفيذ بلغت 85 % ويعمل الطريق على تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي.

وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

محافظ الغربية: تجهيز 693 مقرا استعدادا لانتخابات الرئاسة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا،لمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ـ 12 ديسمبر المقبل، حيث تم تجهيز ٦٩٣ مقرا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك بحضور بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ممثلي جميع الأجهزة  المعنية بالعملية الانتخابية.

وحرص المحافظ خلال الاجتماع علي التأكيد علي كافة الاستعدادات الخاصة لضمان تهيئة الجو المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة، وإنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الانتخابات التي ستقام في 10، 11، 12 ديسمبر من العام الجاري.

وطالب محافظ الغربية بضرورة تضافر كافة الجهود وتعاون الجهات المعنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية، مشيرا الى ربط كافة غرف العمليات مع مركز الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.


وأكد المحافظ على ضرورة توفير عربة إسعاف وعربة إطفاء في محيط مقار اللجان، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل إجراءات التصويت، ومراعاة الفئات الخاصة، وذوي الهمم وتوفير ما يلزم لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، وتوفير مولدات كهربائية احتياطية  والتأكيد على أعمال النظافة في محيط اللجان الانتخابية.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه بالإضافة الي اختيار مقرات الانتخابات بالدور الارضي فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

كما وجه رحمي بتوفير بيان يشمل أرقام كافة الجهات المعنية (إدارة الأزمات، الإسعاف، الحماية المدنيه، الشرطة، شركة المياه، شركة الكهرباء).

كما شدد المحافظ علي ضرورة اتخاذ ادارة المرور كافة التدابير اللازمة لمنع التكدس والازدحام خلال فترة الإدلاء بالأصوات للناخبين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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