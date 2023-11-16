السكك الحديدية: إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا - القاهرة

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة.

قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف

وتقرر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 16 / 11 / 2023 إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف طبقًا للجداول المرفقة.

كما تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023 إعادة تشغيل القطارات أرقام ( 122 اكسبريس طنطا / منوف / القاهرة - وقطار 545 ركاب القاهرة / منوف / طنطا - وقطار 563 ركاب القاهرة / منوف / طنطا ) طبقًا للجداول المرفقة، وكذلك يتم امتداد مسير القطارات أرقام ( 540 ركاب طنطا / منوف / القاهرة – وقطار 547 ركاب القاهرة / منوف / طنطا – وقطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة ) إلى محطة القاهرة طبقًا للجداول المرفقة.

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قطارى 328 / 327 ركاب شبين القناطر / القاهرة

جدير بالذكر أنه تم إعادة تشغيل قطارى 328 / 327 ركاب شبين القناطر / القاهرة والعكس وبنفس جداولهم المقررة.

