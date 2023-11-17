حقيقة هبوط حركة التداولات على الأسهم الأسيوية بختام تعاملات هذا الأسبوع

الأسهم الآسيوية، تراجعت حركة التداولات على الأسهم الآسيوية فى ختام تعاملات هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الآسيوية بنسبة 0.3% في التعاملات الآسيوية مع تراجع الأسهم في هونغ كونغ ، متأثرًا بانخفاض أسهم مجموعة "علي بابا هولدينغ " بأكثر من 6 % بعد إلغاء خطة فصل الأعمال السحابية الضخمة ولكن لا يزال المؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3%.

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الاسهم الاسيوية، فيتو

سعر النفط الخام يستقر حول 73 دولارًا للبرميل في آسيا

يتجه النفط نحو تكبد خسارة أسبوعية رابعة بعد مزيد من تراجع المؤشر العالمى، حيث عوضت علامات الإمدادات الصحية وارتفاع المخزونات محاولات "أوبك+" متمثلة فى المملكة العربية السعودية وروسيا، لكبح التراجعات، واستقر سعر النفط الخام حول 73 دولارًا للبرميل في آسيا بعد أن تفاقمت الخسائر الخميس بسبب التداولات التي تتبع اتجاهات السوق مع فشل بقاء الأسعار عند مستويات الدعم الفني الرئيسية.

بالنسبة لسندات الخزانة، ظلت العائدات ثابتة بعد انخفاضها أمس الخميس، حيث راقب المستثمرون عن كثب مجموعة أخرى من البيانات الاقتصادية، مع استمرار طلبات إعانة البطالة الأميركية التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عامين تقريبًا، وانخفض إنتاج المصانع بأكثر من المتوقع، وبلغت معنويات شركات العقارات أدنى مستوياتها في عام 2023 وتبعت السندات الأسترالية والنيوزيلندية تحركات سندات الخزانة.

مؤشرات الأسهم الآسيوية، فيتو

خطر حدوث ركود اقتصادي حاد

وجود خطر حدوث ركود اقتصادي حاد أمر محتمل، حيث أن وجود ضغوط في بعض القطاعات بسبب الظروف المالية الأكثر صرامة، وأشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، لشبكة "سي إن بي سي"، إنها لم تقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مضيفة أن المسؤولين لديهم الوقت لمعرفة كيفية تطور الاقتصاد.

مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500) يواصل تحقيق أفضل أداء له

ولا يزال مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500) يواصل تحقيق أفضل شهر له منذ أكثر من عام، حيث نتجت المكاسب الأخيرة من تفهم المستثمرين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى على الأرجح من حملة رفع أسعار الفائدة ، الجدير بالذكر ارتفعت أصول صناديق أسواق النقد إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق للأسبوع الثاني على التوالي، حيث دفعت أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن 5% من الاستثمار في أسواق الدخل الثابت إلى الاستثمار فى الملاذات الآمنة.