الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

حقيقة هبوط حركة التداولات على الأسهم الأسيوية بختام تعاملات هذا الأسبوع

مؤشرات الأسهم،فيتو
مؤشرات الأسهم،فيتو

الأسهم الآسيوية، تراجعت حركة التداولات على الأسهم الآسيوية فى ختام تعاملات هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر "إم إس سي آي"  للأسهم الآسيوية بنسبة 0.3% في التعاملات الآسيوية مع تراجع الأسهم في هونغ كونغ  ، متأثرًا بانخفاض أسهم مجموعة "علي بابا هولدينغ " بأكثر من 6 % بعد إلغاء خطة فصل الأعمال السحابية الضخمة ولكن لا يزال المؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3%. 

اقرأ التالى: خبير يكشف تأثير استحواذ شركة إماراتية على 30% من أسهم أكبر منتج للسجائر في مصر

Advertisements

الاسهم الاسيوية، فيتو

سعر النفط الخام يستقر حول 73 دولارًا للبرميل في آسيا 

يتجه النفط نحو تكبد خسارة أسبوعية رابعة بعد مزيد من تراجع المؤشر العالمى، حيث عوضت علامات الإمدادات الصحية وارتفاع المخزونات محاولات "أوبك+" متمثلة فى  المملكة العربية السعودية وروسيا، لكبح التراجعات، واستقر سعر النفط الخام حول 73 دولارًا للبرميل في آسيا بعد أن تفاقمت الخسائر الخميس بسبب التداولات التي تتبع اتجاهات السوق مع فشل بقاء الأسعار عند مستويات الدعم الفني الرئيسية.

بالنسبة لسندات الخزانة، ظلت العائدات ثابتة بعد انخفاضها أمس الخميس، حيث راقب المستثمرون عن كثب مجموعة أخرى من البيانات الاقتصادية، مع استمرار طلبات إعانة البطالة الأميركية التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عامين تقريبًا، وانخفض إنتاج المصانع بأكثر من المتوقع، وبلغت معنويات شركات العقارات أدنى مستوياتها في عام 2023 وتبعت السندات الأسترالية والنيوزيلندية تحركات سندات الخزانة.

مؤشرات الأسهم الآسيوية، فيتو 

خطر حدوث ركود اقتصادي حاد 

 وجود خطر حدوث ركود اقتصادي حاد أمر محتمل، حيث أن وجود ضغوط في بعض القطاعات بسبب الظروف المالية الأكثر صرامة، وأشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، لشبكة  "سي إن بي سي"، إنها لم تقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مضيفة أن المسؤولين لديهم الوقت لمعرفة كيفية تطور الاقتصاد.

 مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500) يواصل تحقيق أفضل أداء له 

ولا يزال مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500) يواصل تحقيق أفضل شهر له منذ أكثر من عام، حيث نتجت المكاسب الأخيرة من تفهم المستثمرين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى على الأرجح من حملة رفع أسعار الفائدة  ، الجدير بالذكر ارتفعت أصول صناديق أسواق النقد إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق للأسبوع الثاني على التوالي، حيث دفعت أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن 5% من الاستثمار في أسواق الدخل الثابت إلى الاستثمار فى الملاذات الآمنة.

مؤشر الدولار الأمريكي، أين تتجه حركة العملة الخضراء عالميا؟

التحليل الفني اليومى لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الأربعاء 15-11-2023

هل تراجع سعر الذهب اليوم، آخر تحركات أسعار المعدن الأصفر اليوم الجمعة 17-11-2023

خبيرة أسواق مال تكشف سبب ارتفاع مؤشرات البورصة قبل نهاية العام

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

المؤشر العالمى النفط أوبك آي جي النفط الخام السوق الشرق الأوسط سندات الخزانة مؤشر إم إس سي أي الأسهم الآسيوية سعر النفط الخام S P إس أند بي 500 المستثمرين بنك الاحتياطي الفيدرالي صناديق أسواق النقد

مواد متعلقة

هل تراجع سعر الذهب اليوم، آخر تحركات أسعار المعدن الأصفر اليوم الجمعة 17-11-2023

خبير يكشف تأثير استحواذ شركة إماراتية على 30% من أسهم أكبر منتج للسجائر في مصر

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية منتصف اليوم الإثنين 13-11-2023

ماذا حدث بمؤشرات الأسهم الآسيوية بعد كلمة جيروم باول بختام حركة التداولات؟

الأكثر قراءة

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

تعليق إسرائيلي بشأن تراجع الأردن عن اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع دولة الاحتلال

هل تحدث اتحاد الكرة مع مسؤولي الأهلي لإصدار عقوبة ضد ثنائي المنتخب المستبعد

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

تكليفات رئاسية قوية للحكومة ورسائل مهمة لقادة العرب وروسيا وفرنسا وتركيا وإيران

هالة صدقي تكشف رأيها في القفزة الفنية للسعودية

Advertisements

منوعات

المزيد

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

عودة خطر الحصبة بسبب كورونا

بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

توقعات الأبراج اليومية، السبت 18-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 17-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال في الحج والعمرة

ما حكم إمساك الخطيب العصا أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية