الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبيرة أسواق مال تكشف سبب ارتفاع مؤشرات البورصة قبل نهاية العام

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

قالت  هدى المنشاوى خبيرة أسواق المال لـ“فيتو”: المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يواصل الصعود بحركة التعاملات نتيجة القوة الشرائية من المصريين والعرب، وتحول مسار اتجاهات الأسهم من السير العرضى إلى الصعود الإيجابى بتعاملات البورصة المصرية.

وأضافت المنشاوى قائلة: تتحكم القوة الشرائية بشكل أساسى من صعود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالإضافة إلى أن الأسهم القيادية مثل التجارى الدولى وبلتون يشكلون نسبة كبيرة ودور رئيسى فى تخطى المؤشر الرئيسى إيجى إكس 30 إلى المستوى 24000 نقطة اليوم.

 

هدى المنشاوى، فيتو 

 

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حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 15 / 11/ 2023 

ارتفعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15 / 11 / 2023، حيث بلغت عدد عمليات التداول 110 آلاف حركة تداول، كما ارتفع  مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.74 % عند مستوى 24.070.78 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"  عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة 0.45 % عند مستوى 4.813.99 نقطة،

 

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البورصة المصرية، فيتو 

 

تعاملات المصريين بالبورصة المصرية 

المؤشر EGX30 ، سجلت تعاملات المصريين بالبورصة بنهاية الأسبوع نسبة % 89.0 من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %3.9 والعرب على %7.1 وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 249.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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ماذا حدث في تداولات جلسة منتصف الأسبوع ؟

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 1.617 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه. 

 وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 23894 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"  عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23%  عند مستوى 4802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 7027 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

 

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بالأرقام، تفاصيل حركة تداولات منتصف الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581  تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45%  عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 6850 نقطة.

 

 

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