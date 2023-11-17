الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة

انطلاق 10 قوافل دعوية،
انطلاق 10 قوافل دعوية، فيتو

تطلق وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 17/ 11/ 2023م عشر قوافل دعوية في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف القليوبية (طوخ)
2- مديرية أوقاف الغربية (سمنود)
3- مديرية أوقاف المنيا (عطف حيدر - العدوة)
4- مديرية أوقاف الوادي الجديد (المنيرة)
5- مديرية أوقاف الفيوم (العجمين)
6- مديرية أوقاف السويس ( الجناين)
7- مديرية أوقاف أسيوط (منفلوط)
8- مديرية أوقاف دمياط (الزرقــا)
9- مديرية أوقاف المنوفية (أشمون)
10- مديرية أوقاف الشرقية (بلبيس)

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وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح (15) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه (326) مسجدًا منها (251) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(75) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد (11348) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(317) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا
2. مسجد الهدى – كفر بني علي – سمسطا

مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم
4. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم
5. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول
6. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول
7. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء -قرية السحايت – الحامول

مديرية أوقاف مطروح
8. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2

مديرية أوقاف أسوان
9. مسجد الرحمة – عمارات حي اللوتس (مشروع الإسكان المتميز بحي العقاد) - الكرور
10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي 
11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو

مديرية أوقاف البحيرة
12. مسجد عزبة أسيا – مركز الرحمانية
13. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا

مديرية أوقاف المنيا
2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط

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