حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية (فيديو)
استهدف حزب الله في جنوب لبنان دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بالقرب من الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونشر "حزب الله" اللبناني، مشاهد توثق لحظة استهداف الدبابة، حيث أظهرت المشاهد التي نشرها "حزب الله" دبابة متوقفة على قمة إحدى التلال، حيث تم إطلاق صاروخ موجه أصاب الدبابة بضربة مباشرة في محيط ثكنة بيرانيت.
كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، أمس الخميس، استهداف عدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، باستخدام صواريخ موجهة مضادة للدروع.
عمليات حزب الله اللبناني ضد جيش الاحتلال
وكشف حزب الله النقاب عن عدد من الفيديوهات يقوم خلالها باستهداف مواقع تابعة لجيش الاحتلال في أكثر من منطقة على الحدود اللبنانية ومزارع شبعا المحتلة.
وأكد حزب الله، أنه استهدف بالصواريخ مستوطنة المرج المقابل لبلدة مركبا، ومستوطنة مسكاف عام المقابلة لبلدة العديسة جنوب لبنان.
كما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف ثكنة “يفتاح” وموقع المطلة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة ومحققة.
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