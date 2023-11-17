الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية (فيديو)

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

استهدف حزب الله في جنوب لبنان دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بالقرب من الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشر "حزب الله" اللبناني، مشاهد توثق لحظة استهداف الدبابة، حيث أظهرت المشاهد التي نشرها "حزب الله" دبابة متوقفة على قمة إحدى التلال، حيث تم إطلاق صاروخ موجه أصاب الدبابة بضربة مباشرة في محيط ثكنة بيرانيت.

كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، أمس الخميس، استهداف عدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، باستخدام صواريخ موجهة مضادة للدروع.

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عمليات حزب الله اللبناني ضد جيش الاحتلال 

وكشف حزب الله النقاب عن عدد من الفيديوهات يقوم خلالها باستهداف مواقع تابعة لجيش الاحتلال في أكثر من منطقة على الحدود اللبنانية ومزارع شبعا المحتلة.

وأكد حزب الله، أنه استهدف بالصواريخ مستوطنة المرج المقابل لبلدة مركبا، ومستوطنة مسكاف عام  المقابلة لبلدة العديسة جنوب لبنان.

كما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف  ثكنة “يفتاح” وموقع المطلة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة ومحققة.

قوات حزب الله تستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ الموجهة (فيديو)

حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية وموقع المطلة ويحقق إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال

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حزب الله جنوب لبنان ميركافا الحدود اللبنانية الإسرئيلية موقع المرج الإسرائيلي

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