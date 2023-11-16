قوات حزب الله تستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ الموجهة (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، استهداف عدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، باستخدام صواريخ موجهة مضادة للدروع لمشاهدة الفيديو من هناااا.



عمليات حزب الله اللبناني ضد جيش الاحتلال

وكشف حزب الله النقاب عن عدد منن الفيديوهات يقوم خلالها باستهداف مواقع تابعة لجيش الاحتلال في أكثر من منطقة على الحدود اللبنانية ومزارع شبعا المحتلة.



وأكد حزب الله أنه استهدف بالصواريخ موقع المرج الإسرائيلي المقابل لبلدة مركبا، وموقع مسكاف عام الإسرائيلي المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان.



وفي وقت سابق من اليوم أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف ثكنة “يفتاح” وموقع المطلة الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة ومحققة.



ومن جانبها أعلنت سرايا القدس –الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية- أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء في قطاع غزة.

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وفي السياق ذاته ذكرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها استهدفت 5 عربات عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف الياسين 105، إلى جانب 16 آلية أخرى تم استهدافها مسبقا.



كتائب القسام تستهدف مدرعات وقوات إسرائيلية

وأضافت كتائب القسام في بيانها حول الاشتباكات مع جيش الاحتلال، أنها تمكنت خلال اليوم من تدمير جيبين عسكريين والإجهاز على قوة عسكرية إسرائيلية في شمال وغرب القطاع.

وتابعت القسام بيانها: “قمنا بتدمير منزل تحصن به جنود إسرائيليون وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في قطاع غزة”.

استهداف قوات لجيش الاحتلال

وأكدت المقاومة الفلسطينية استهداف قوة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح.



وأضافت كتائب القسام في بيانها أنه تم تدمير 11 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.



وأعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أمس الأربعاء، قصف مستوطنات عسقلان وسديروت برشقة صاروخية، ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وأوضحت القسام، أنها استهدفت تجمعًا لقوات الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى عيار 114ملم، كما تم استهداف ناقلة جند للاحتلال شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105، ودبابة وجرافة إسرائيليتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم".

وأضاف البيان، أنه تم قصف تجمع لآليات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون.

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