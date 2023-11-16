حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية وموقع المطلة ويحقق إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس استهداف ثكنة “يفتاح” وموقع المطلة الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة ومحققة.

ومنذ قليل، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء في قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس، وقوع إصابات محققة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على وجود شبكة أنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة أو غرفة عمليات القسام كما زعم الاحتلال الإسرائيلي في بيانات سابقة.

وأوردت الشبكة أنه "من المؤكد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن القوات الإسرائيلية قد كشفت عن نفق متعدد المستويات مع غرف تحت الأرض، من النوع الموضح في الرسوم التي قدمها المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا".

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ويصرّ الاحتلال الإسرائيلي على نشر روايةٍ تضليلية، تدعي أن مستشفى الشفاء يمثل "بنيةً عسكريةً للمقاومة الفلسطينية"، وأن الأخيرة "تحتجز أسرى إسرائيليين فيه".

وردت حركة حماس، في وقتٍ سابق، عن زَعْم الاحتلال الإسرائيلي وجود أسلحة في المستشفى بأنه "استمرار للكذب المفضوح والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها تبرير جريمته، الهادفة إلى تدمير القطاع الصحي في غزة".