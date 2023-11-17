اعترافات ديلر متهم بالإتجار في الحشيش بالجيزة

أدلى ديلر عثر بحيازته على 7 فرش من مخدر الحشيش في الوراق بالجيزة، باعترافات تفصيلية عن ارتكابه جريمته، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفاد المتهم أنه يتاجر في مخدر الحشيش من أجل الكسب السريع، وأنه ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، كان يستعد لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية، وأنه اتخذ من مسكنه وكرا لذلك.

وكشفت التحقيقات، أنه ضبط بحوزته على 7 فرش حشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، ومبلغ مالي 500 جنيه.

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ضبط عاطل يتاجر في مخدر الحشيش بالوراق

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.