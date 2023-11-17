استنساخ أصوات مشاهير المطربين بهذه الطريقة (فيديو)

موقع يوتيوب أعلن عن تجربة موسيقية جديدة مستندة على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين استنساخ أصوات الفنانين لمقطوعات من وحي خيالهم، لمنافسة فيديوهات تيك توك، ما أثار تساؤلًا حول: "هل هذا غناء حقيقي أم أنه مطرب آلي على يوتيوب يقلد صوت النجم الأصلي؟".

وبهدف مدى نجاح ذلك في العالم الحقيقي، وقعت يوتيوب في هذه التجربة، اتفاقيات شراكة مع عدد من المطربين، وافقوا بالفعل على استخدام أسلوبهم وصوتهم لتحويل النص لموسيقى، تم إنشاؤها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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أهم هؤلاء المطربين، حاليًا، 9 ملحنين ومغنيين وكتاب أغان، هم أليك بنجامين، وتشارلي بوث، وجون ليجند، وديمي لوفاتو، وتي باين، وسيا، وتروي سيفان، وتشارلي إكس سي إكس، وبابوز.



مختبر "DeepMind" للذكاء الاصطناعي

وقد تم تطوير هذه الخاصية من قبل مختبر "DeepMind" للذكاء الاصطناعي التابع لشركة جوجل، وهي متاحة حاليًا لـ100 مستخدم فقط في الولايات المتحدة، وأكدت جوجل على أن محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتم إنتاجه عبر يوتيوب سيتم وضع علامة مائية عليه للكشف عنه.

ولإطلاق أغنية مدتها 30 ثانية، يقوم المستخدم باختيار الفنان المراد من قائمة العرض، ثم مطالبة نموذج الذكاء الاطصناعي لتوليد الموسيقى "Lyria" بإنشاء مقطع صوتي مدته 30 ثانية بأسلوب الفنان الذي تم اختياره وتحديده، متضمنًا ذلك كلمات الأغاني ومسارها وصوتها التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بأسلوب الفنان المراد.

كما شاركت جوجل مقطعًا صوتيًا مدته 21 ثانية للمغني وكاتب الأغاني الأمريكي تشارلي بوث، وتي باين، بالذكاء الاصطناعي، ورغم أنه يشوبها بعض التشويش، لكن وعدت جوجل بتحسينها مع مرور الوقت، مؤكدة أنها مثالية لمنصة "يوتيوب شورتس" للفيديوهات القصيرة.

استخدام التكنولوجيا لإنشاء اتصالات

إلى ذلك، قال الرئيس العالمي للموسيقى بيوتيوب، ليور كوهين، "في هذه المرحلة الأولية، تم تصميم التجربة للمساعدة في استكشاف كيفية استخدام التكنولوجيا لإنشاء اتصالات أعمق بين الفنانين والمبدعين، وفي نهاية المطاف، معجبيهم".

من جانبه، قال نائب رئيس التجارب الناشئة والمنتجات المجتمعية في يوتيوب، توني ريد: "تخيل أن تكون قادرًا على تحويل أفكارك إلى موسيقى بسلاسة أكبر، مثل إنشاء مقطوعة موسيقية جديدة على الغيتار بمجرد دندنتها أو أخذ مقطوعة بوب تعمل عليها وإضفاء طابع موسيقى الريغيتون عليها"، مضيفًا: "نحن نعمل على تطوير أدوات محتملة يمكنها إحياء هذه الإمكانيات الإبداعية".

وأبدى الفنانون المشاركون في المشروع تحمسهم، إذ قالت ديمي لوفاتو "أنا منفتحة وآمل أن هذه التجربة مع يوتيوب وجوجل قد تكون إيجابية ومفيدة" وعلقت سيا: "أتشوق لسماع الوصفات التي سيبتكرها جميع المبدعين".