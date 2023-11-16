سامسونج تعلن موعد إطلاق هواتفها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي Galaxy AI

كشفت سامسونج للإلكترونيات عن بسبب إطلاق هواتف Galaxy AI اعتمادًا على استخدام كلّ من تقنية الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتوفرة على الجهاز والذي تم تطويره في سامسونج، والذكاء الاصطناعي القائم على السحابة والذي تم تمكينه من خلال التعاون مع قادة الصناعة المهتمين بهذا المجال، مؤكدة أنها بصدد إطلاقها مطلع العام المقبل.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وقالت سامسونج إن الأجهزة الجديدة ستحسن التجربة اليومية للمستخدمين مع الهاتف المحمول بدءًا من تسهيل الاتصال السلس والإنتاجية والإبداع اللامحدود، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والخصوصيّة من Galaxy.

Advertisements

ستتيح هواتف Galaxy AI الحديثة خدمة AI Live Translate Call للمستخدمين، وتتمثل هذه الخدمة في توفير مترجم شخصي متى احتاج إليه المستخدم.

ونظرًا لأن خدمة الترجمة مدمجة في ميزة الاتصال الأصلية، فلن يكون هناك داعٍ لاستخدام أي تطبيقات إضافية. ستظهر الترجمات الصوتية والنصية مباشرة أثناء حديثك، مما يجعل الاتصال بشخص يتحدث لغة أخرى أمرًا في غاية السهولة.

كما يُمكن للمستخدمين من خلال Galaxy AI الوثوق في خصوصية وأمان المحادثات الشخصيّة.

وقال يونج هون تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم تجارب الهواتف المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: "يمكن لتكنولوجيا الهاتف المحمول تمكين الاتصال والإنتاجية والإبداع وغيرها من المزايا للأفراد في جميع أنحاء العالم بصورة هائلة وبلا حدود.

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأضاف أنه على الرغم من هذا التقدّم فإننا لم نشهد حتى الآن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهواتف المحمولة بما يسمح بإحداث تغييرات جوهرية ونوعيّة من هذا القبيل موضحا إنّ Galaxy AI يمثّل الحلّ الذكي والأكثر شمولًا حتى الآن، وسيسهم في تغيير طريقة استخدامنا لهواتفنا الذكية وستتوفر هواتف Galaxy AI أوائل العام المقبل، لتتجاوز بذلك بعضًا من الحواجز التي تحول دون التواصل الاجتماعي بصورة كاملة.