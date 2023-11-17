الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

موعد عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل في المدارس

طلاب صفوف النقل،
طلاب صفوف النقل، فيتو

يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب صفوف النقل عن موعد عقد امتحانات شهر نوفمبر في المدارس 2023، خاصة مع الانتهاء من امتحانات شهر أكتوبر 2023.

امتحانات شهر نوفمبر 

ومن المقرر أن تجرى امتحانات شهر نوفمبر نهاية الشهر الجاري وبداية ديسمبر المقبل وفقا للجداول التى تعلنها كل مديرية وإدارة بجميع محافظات الجمهورية.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه توضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2023 من خلال التوجيه الفني ومعلم المادة فى المدارس وتشمل أسئلة الامتحان منهج شهر نوفمبر فقط، وبالتحديد ما درسه الطالب خلال الفترة التي تكون بين الاختبار الأول في أكتوبر 2023 والثانى خلال نوفمبر الجاري، وستكون الأسئلة قصيرة اختيارية ومقالية ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية اى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

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امتحانات الفصل الدراسي الأول 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق بداية من 14 يناير 2024، على أن يتم وضع جداول الامتحانات من قبل المديريات والإدارات التعليمية، كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) الثلاثاء 9 يناير 2024.

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأشار مصدر وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لفيتو، أنه بالنسبة لـ امتحانات الشهادة الإعدادية، فقد أكد وزير التربية والتعليم على جميع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية بضرورة إعلان طبيعة الامتحان للطلاب ما إذا كان سيتم تطبيقه بنظام البوكليت أو مثل العام الماضي.

نظام البوكليت للشهادة الإعدادية 2023 

 ومع إعلان بعض المحافظات بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بنظام البوكليت، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تفاصيل نظام البوكليت الذي سيتم تطبيقه في بعض المحافظات، وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية:

١. تطبيق نظام البوكليت على مستوى كل محافظة على حدا.

٢. البوكليت عبارة عن دمج الامتحان بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب أو كراسة واحدة للامتحان.

٣.تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

٤.البوكليت قد يصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد.

٥. البوكليت لا يحتاج من الطالب إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة.

٦. البوكليت يتيح للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.

٧. البوكليت يتميز بمنعه للغش وعدم قدرة الطالب على تصوير وتداول أسئلته على جروبات الغش.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات. 

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إمتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات شهر نوفمبر وزارة التربية والتعليم

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