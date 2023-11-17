اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: لدينا أدلة خطيرة على انتهاكات غير مسبوقة بقطاع غزة

قال هيثم أبو سعيد الممثل الدائم للجنة الدولية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إن اللجنة تملك ما وصفها بأنها "أدلة خطيرة" على انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، الذي يشهد حملة قصف إسرائيلية واشتباكات مع فصائل فلسطينية مسلحة منذ نحو ستة أسابيع.

الجنائية الدولية والعدل الدولية

وأبلغ أبو سعيد وكالة "أنباء العالم العربي" أن اللجنة ستودع ما لديها من تحقيقات لدى الأمم المتحدة لتقديمها للجنائية الدولية والعدل الدولية.

العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة

وبعد مقتل أكثر من 11500 شخص أكثرهم من الأطفال والنساء وإصابة نحو 29 ألفا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، قال أبو سعيد إن ما ارتكبته إسرائيل في غزة "غير مسبوق ولم نر مثيلا له في تاريخ الحروب الحديثة والقديمة".

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محكمة العدل الدولية

وأضاف "كل ما لدى اللجنة من وثائق ومستندات، وما تم التحقيق فيه سيكون بين يدي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حتى يتم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ولاحقًا إلى محكمة العدل الدولية". وقال أيضًا "المحاسبة ستأتي والجنائية الدولية ستأتي.. لكن تطبيق القانون الدولى سيأخذ بعض الوقت. الآليات العملية تأخذ بعض الوقت.. وسيكون هناك صعوبات وعوائق وسيحاول الإسرائيليون إعاقة هذا المصير".

وأشار أبو سعيد إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام بتعيين ثلاثة مستشارين، مشيرًا لاعتقاده بأن هؤلاء "سيتحركون فورًا بعد أن يحصلوا على كل المعلومات التى لها علاقة بهذه الانتهاكات من كل الفرقاء".

وكان المفوض الأممي تورك قد طالب بتنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

ومرر مجلس الأمن القرار مساء الأربعاء.