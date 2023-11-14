الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

عصير الكزبرة لزيادة نمو الشعر وتقويته من الجذور

زيادة نمو الشعر،
زيادة نمو الشعر، فيتو

تهتم الفتيات بزيادة نمو الشعر الخفيف كثيرا للحفاظ على مظهر مميز وأكثر جاذبية، كما أن الشعر الخفيف يمكن أن يؤدى إلى الصلع مع الوقت.

وزيادة نمو الشعر لا يكون من خلال الزيوت فقط بل بالتغذية السليمة التي تحتوى على الخضروات الورقية لقيمتها الغذائية المهمة للشعر.

عصير الكسبرة لزيادة نمو الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لزيادة نمو الشعر وتقويته من الجذور.

المكونات:-

كوب أوراق كزبرة خضراء

4 ملاعق كبيرة ماء

الطريقة:-

  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به المكونات، ونضرب جيدا حتى نحصل على قوام ناعم.
  • ثم نصفى الكزبرة جيدا ونأخذ السائل الناتج.
  • ثم ندهن فروة الرأس جيدا بعصير الكسبرة وندلك الفروة لمدة 10 دقائق.
  • ثم نترك الكزبرة على الشعر لمدة ساعتين.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو.
  • نكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
عصير الكزبرة لزيادة نمو الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

Advertisements

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

txt

وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

txt

وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

زيادة نمو الشعر نمو الشعر الشعر الخفيف عصير الكسبرة عصير الكسبرة لزيادة نمو الشعر العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

خلطة سحرية لإعادة ترميم الشعر التالف

أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة وكيفية الوقاية منه؟

وصفة طبيعية تخلصك من تشابك الشعر وتجعله أكثر انسيابية

وصفة طبيعية من الأرز لتطويل الشعر

الأكثر قراءة

أسعار السجائر اليوم، تجار لـ «فيتو»: الشركة خفضت حصصنا لأقل من 30%

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي على زيارة رئيس الشاباك إلى مصر

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 14 /11/ 2023

يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)

40 قدم تحت الأرض، صحيفة بريطانية ترسم سيناريو الجحيم فى متاهة أنفاق الموت بقطاع غزة (صور)

إعادة تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط ​​من إسرائيل إلى مصر

مصادر رسمية تكشف سبب زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي إلى مصر

ملك الأردن يوجه رسالة للشعب الفلسطيني ويتحدث عن أسلافهم منذ 7 عقود

Advertisements

منوعات

المزيد

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل في ماراثون زايد

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 14-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 14 /11/ 2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

العدوان الإسرائيلي على غزة.. أطفال فلسطين يدفعون ثمن مجازر الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل المواظبة على أذكار المساء يوميا

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

المزيد
الجريدة الرسمية