عصير الكزبرة لزيادة نمو الشعر وتقويته من الجذور

تهتم الفتيات بزيادة نمو الشعر الخفيف كثيرا للحفاظ على مظهر مميز وأكثر جاذبية، كما أن الشعر الخفيف يمكن أن يؤدى إلى الصلع مع الوقت.

وزيادة نمو الشعر لا يكون من خلال الزيوت فقط بل بالتغذية السليمة التي تحتوى على الخضروات الورقية لقيمتها الغذائية المهمة للشعر.

عصير الكسبرة لزيادة نمو الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لزيادة نمو الشعر وتقويته من الجذور.

المكونات:-

كوب أوراق كزبرة خضراء

4 ملاعق كبيرة ماء

الطريقة:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به المكونات، ونضرب جيدا حتى نحصل على قوام ناعم.

ثم نصفى الكزبرة جيدا ونأخذ السائل الناتج.

ثم ندهن فروة الرأس جيدا بعصير الكسبرة وندلك الفروة لمدة 10 دقائق.

ثم نترك الكزبرة على الشعر لمدة ساعتين.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو.

نكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

عصير الكزبرة لزيادة نمو الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.