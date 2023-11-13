الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

وصفة طبيعية بالقهوة لفرد وتنعيم الشعر المجعد

الشعر المجعد، فيتو
الشعر المجعد، فيتو

الشعر المجعد يحتاج إلى العناية الفائقة لتحسين مظهره ما يضفى لمسة جمالية على صاحبته وهو ماتسعى له صاحبات الشعر المجعد.

ويحتاج الشعر المجعد دائما إلى الترطيب اللازم الذى يمده بالعناصر المهمة التى تساعد على تنظيمه وفرده، وذلك من خلال الوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية بالقهوة لفرد وتنعيم الشعر المجعد

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بالقهوة لفرد وتنعيم الشعر المجعد.

المكونات:-

ملعقة قهوة

ملعقة جل صبار طبيعي

ملعقة زيت جوز الهند بكر

الطريقة:-

  • نحضر المكونات ونضعها معا فى بولة عميقة ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • نفد القناع على الشعر جيدا ونلف الشعر لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • يمكن حفظ الخليط المتبقى بالثلاجة ويستخدم المرة التى تليها.
وصفة طبيعية بالقهوة لفرد الشعر المجعد، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

Advertisements

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

txt

وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

txt

وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الشعر المجعد فرد الشعر المجعد تنعيم الشعر المجعد وصفة طبيعية بالقهوة لفرد وتنعيم الشعر المجعد العناية بالشعر تغذية الشعر دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة وكيفية الوقاية منه؟

وصفة طبيعية تساعدك في علاج الشعر الهايش

أسباب تساقط الشعر عند الشباب وطرق العلاج من الطبيعة

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك

إيلون ماسك يتنبأ باندلاع حرب أهلية في أوروبا، ما القصة؟

عاطل ينهي حياة والده المسن بعد ضربه حتى الموت بالزيتون

سترحل لا محالة، تحركات سياسية في إسرائيل لإقالة بنيامين نتنياهو

الاستخبارات الروسية تكشف عن تعليمات أمريكا لدولة الاحتلال بشأن غزة خلف الأبواب المغلقة

محمد عساف يدعم أبطال الطواقم الطبية في غزة

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

3 نجمات بالحجاب على البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

المزيد
الجريدة الرسمية