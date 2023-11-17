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رياضة

دياز أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة كولومبيا ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم

البرازيل، فيتو
البرازيل، فيتو

تصفيات كأس العالم، أعلن التشكيل الرسمي لمباراة كولومبيا ضد البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم  2026.

ويستضيف كولومبيا نظيره منتخب البرازيل اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 

تشكيل البرازيل ضد كولومبيا 

حراسة المرمي: أليسون.
خط الدفاع: إيمرسون - ماركينيوس - جابرييل - لودي.

خط الوسط: أندريه - جيماريش.

خط الهجوم: رافينها - رودريجو - فينيسيوس - مارتينيلي.

 

ودفع المدير الفني لمنتخب كولومبيا لورينزو بنجم المنتخب ولاعب ليفربول لويس دياز في التشكيل الأساسي في مواجهة اليوم.

 

تشكيل كولومبيا ضد البرازيل 

حراسة المرمي: كاميلو أندريس.

خط الدفاع: مينا - بونيلا - سانشيز - ميجيا.

خط الوسط: كاستانو - أوريبي - رودريجيز.

خط الهجوم: دياز - موري - كارساكال.

 

موعد مباراة كولومبيا ضد البرازيل

وتقام مباراة كولومبيا ضد البرازيل يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 2:00  صباحا بتوقيت القاهرة، علي ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز.

 

القنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

وكانت قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لتصفيات أمريكا الجنوبية في السنوات الأخيرة، لكن قنوات SSC السعودية نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات التصفيات بداية من الجولة الثالثة وحتى نهاية التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ويتصدر منتخب الأرجنتين، جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قبل الجولة الخامسة.

 

وحقق منتخب التانجو بقيادة ميسي العلامة الكاملة بعد الفوز في 4 مباريات، متربعا علي قمة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

 

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال 


1- الأرجنتين: 12 نقطة

2- أوروجواي: 7 نقاط

3- البرازيل: 7 نقاط

4- فنزويلا: 7 نقاط

5- كولومبيا: 6 نقاط

6- الإكوادور: 4 نقاط

7- باراجواي: 4 نقاط

8- تشيلي: 4 نقاط

9- بيرو: نقطة واحدة

10- بوليفيا: بدون نقاط

 

ويتنافس 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب تصفيات الملحق.

وكانت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 انطلقت بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025.

 

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

وتشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرة، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي.


وكانت نتائج الجولات الأربعة الأولي لتصفيات أمريكا الجنوبية شهدت التالي:

 

نتائج الجولة الأولي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 


باراجواي  0-0  بيرو  
كولومبيا  1-0  فنزويلا 
الأرجنتين 1-0  الإكوادور  
أوروجواي 3-1   تشيلي 
البرازيل  5-1  بوليفيا

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
 

بوليفيا 0-3 الأرجنتين 
الإكوادور2-1 أوروجواي 
فنزويلا 1-0 باراجواي 
تشيلي 0-0 كولومبيا 
بيرو 0-1 البرازيل

نتائج الجولة الثالثة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
 

كولومبيا 2-2 أوروجواي 
الأرجنتين 1-0 باراجواي 
بوليفيا 1-2 الإكوادور 
تشيلي 2-0 بيرو 
البرازيل 1-1 فنزويلا

نتائج الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
 

فنزويلا 3-0 تشيلي 
باراجواي 1-0 بوليفيا 
الإكوادور 0-0 كولومبيا 
أوروجواي 2-0 البرازيل 
بيرو 0-2 الأرجنتين

 

موعد مباراة كولومبيا ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

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