الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

برشلونة يستهدف ضم نجم منتخب البرازيل

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

برشلونة، أكد تقرير صحفي إسباني، أن برشلونة يستهدف ضم أحد لاعبى منتخب البرازيل للناشئين الذي يشارك في بطولة كأس العالم التي تستضيفها اندونيسيا خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة تقوم حاليا بمراقبة لاعب بالميراس البرازيلى  ميسينيو الذي يشارك حاليا مع منتخب البرازيل في  المونديال العالمي للشباب.

 

و ذكرت الصحيفة الإسبانية فإن ميسينيو يتواجد رادار عدة أندية أوروبية كبرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي لكن اللاعب الشاب أبدى رغبته في الانضمام إلى برشلونة الإسباني.

 

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شروط برشلونة للموافقة على بيع رافينيا إلى الأندية السعودية

ومن ناحية أخرى اشترط مسئولو برشلونة الإسباني، الحصول على 70 مليون يورو، للموافقة على بيع الجناح البرازيلي رافينيا إلى الأندية السعودية الراغبة في ضمه.

 

ووفقا لموقع "فوتبول ترانسفيرز" الإنجليزي فإن برشلونة يرغب في الحصول على 70 مليون يورو من الأندية التي ترغب في ضم اللاعب.

 

وأوضح التقرير أن تشيلسي ونيوكاسل يرغبان كذلك في ضم رافينيا، مؤكدين أن الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة قد تدفع اللاعب للرحيل وأوضح التقرير أن برشلونة يبحث بيع أنسو فاتي المعار إلى برايتون نهائيا.

 

وكان رافينيا انضم إلى برشلونة قادما من ليدز الإنجليزي في صيف عام 2022، حيث خاض مع الفريق 61 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 15 آخرين.

 

برشلونة يقترب من ضم لاعب جديد 

ومن جهة أخرى، كشف تقرير صحفي إسباني، بأن نادي برشلونة كان على أعتاب التعاقد مع مهاجم آخر من أتلتيكو مدريد، في الصيف الماضي.

 

وضم برشلونة اللاعب البرتغالي، جواو فيليكس، من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

 

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، كان برشلونة يعتزم الدخول في مفاوضات مع أتلتيكو، لضم اللاعب الشاب ذي الأصول النيجيرية، صامويل أوموروديون "سامو"، البالغ من العمر 19 عامًا.

 

وانضم سامو لصفوف أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي قادمًا من غرناطة، بعد فشل برشلونة في التعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو، نظرًا لأزمة إيقاف القيد التي كان يعاني منها النادي.

 

بعد ذلك، علم برشلونة بنية أتلتيكو مدريد إعارة اللاعب، وكان يريد ضمه، قبل أن ينتقل لصفوف ديبورتيفو ألافيس في النهاية.

 

وخاض سامو 12 مباراة مع ديبورتيفو ألافيس، هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن، أحدها في شباك برشلونة خلال لقاء الأمس في الليجا، الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني (2-1).

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برشلونة الدوري الإسباني منتخب البرازيل اخبار الرياضة

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