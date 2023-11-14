المقاومة في العراق تكشف عن دخول سلاح جديد في حربها ضد القوات الأمريكية
كشفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء - وللمرة الأولى - عن دخول صاروخ ذكي قصير المدى من طراز "صارم" الخدمة.
قاعدة الاحتلال الأمريكي
واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسورية، بطائرة مسيرة، حيث أصابت هدفها بشكل مباشر.
العمق السوري
كما تم استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر.
حقل العمر النفطي
كما تم استهداف قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور بطائرة مسيرة
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.