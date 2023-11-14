الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المقاومة في العراق تكشف عن دخول سلاح جديد في حربها ضد القوات الأمريكية

صاروخ، فيتو
صاروخ، فيتو

كشفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء - وللمرة الأولى - عن دخول صاروخ ذكي قصير المدى من طراز "صارم" الخدمة.

قاعدة الاحتلال الأمريكي

واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق  قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسورية، بطائرة مسيرة، حيث  أصابت هدفها بشكل مباشر.

العمق السوري

كما تم استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر.

حقل العمر النفطي

كما تم استهداف قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور بطائرة مسيرة 
 

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طوفان الأقصى غزة العراق المقاومة الإسلامية في العراق

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