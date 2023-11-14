حماية المفاعلات النووية، رسالة أمريكية إلى حزب الله تكشف مهمة ألفي جندى أمريكى بإسرائيل

نقلت صحيفة الديار اللبنانية، عن مصادر مطلعة قولها بأن رسالة أمريكية وصلت إلى حزب الله عبر قناة ثالثة، تفيد بأن الجيش الأمريكي لن يشارك في العمليات الميدانية الى جانب الجيش الإسرائيلي.

حماية مفاعلين نوويين موجودين في إسرائيل

وأشارت الرسالة الأمريكية، إلى أن إرسال نحو ألفي مقاتل وأغلبهم مستشارون، ليس المشاركة في العمليات الميدانية لجيش الإحتلال الإسرائيلي لا على جبهة غزة ولا على جبهة الشمال، بل مهمتهم تأمين وحماية مفاعلين نوويين موجودين في إسرائيل، الأول في منطقة ديمونا والثاني في منطقة تبنة الصحراوية.

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استخدام المفاعلات

وذكرت الرسالة أيضا: وتقضي المهمة بمنع رئيس الوزراء وحكومة اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو من استخدام هذه المفاعلات سواء على المستوى التكتيكي الصغير أو على المستوى الإقليمي الكبير ضد إيران.

وقالت أيضا: وكذلك الإحاطة منع أي طرف في محور المقاومة من استهدافهما مع التزود بأحدث تقنيات الدفاع الجوي.

قيادة المقاومة

وأشارت الصحيفة، إلى أن تلك التوضيحات وصلت إلى قيادة المقاومة حصريا عبر قناة لبنانية موثوقة من كل الأطراف، ويُعتقد أنها مرتبطة بمدير الأمن العام اللبناني السابق اللواء عباس إبراهيم، كما ترجح تلك الأوساط.