الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

راغب علامة عن العدوان المستمر على غزة: ما هذا الجنون والإجرام!

راغب علامة، فيتو
راغب علامة، فيتو

 

غزة، عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن ألمه الشديد بسبب مشاهد قتل الأطفال في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وكتب راغب علامة في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: ما هذا الإجرام، ما هذا الجنون.. مستشفيات غزة أصبحت كالمسلخ !! الأطفال والنساء والمصابين مرميين في أرض المستشفيات، هل يشاهد العالم.. يا رب العالمين ساعدهم، يا رب العالمين ارفع الظلم والقتل والإجرام عنهم، يا رب العالمين انتقم لهم، يا الله نناشدك أن ترفع الشدة عنهم".

Advertisements

 

المرحلة التالية من العملية البرية على غزة 

واليوم أعلن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في بيان صادر عنه أن جيش الاحتلال سيبدأ المرحلة التالية من العملية البرية.

 

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة، في ظل استمرار الهجوم على القطاع.

 

مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة 

وأمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة في عدة أحياء عدة في شمال القطاع مهلة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.

 

 

ومن ضمن الأحياء التي أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكانها أمرا بالإخلاء: “تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي والدرج والتفاح والشجاعية وجباليا”، وطلب من سكانها التوجه إلى جنوب وادي غزة.

 

إغلاق كامل على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس

وأفاد التلفزيون العربي، بفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية إغلاقا كاملا على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس بعد عملية إطلاق نار في القدس.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تم إطلاق النار على مشتبه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بالقدس.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود 5 إصابات جراء عملية إطلاق نار في حاجز الأنفاق بالقدس إحداها خطرة.

 

إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق في القدس


وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن شرطة الاحتلال تشتبه بثلاثة مسلحين نفذوا عملية إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق في القدس. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم الخميس بإصابة سبعة جنود إسرائيليين في حادث إطلاق نار قرب بيت لحم.

وكان مراسل فضائية العربية، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز النفق قرب بيت لحم.


طائرات الاحتلال الإسرائيلي


وقالت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

راغب علامة غزة فلسطين القدس العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

مواد متعلقة

حكومة غزة: مجمع الشفاء تحول لثكنة عسكرية للاحتلال ونحذر من كارثة صحية

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر ضمن تصفيات مونديال 2026

مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

فيتوريا يوضح سبب تغيير محمد عبد المنعم أمام جيبوتي

جيش الاحتلال يزعم : مستشفى الشفاء منطقة حرب وهذه قصة جثة الأسيرة الإسرائيلية

غضب إمام عاشور بعد عدم مشاركته أمام جيبوتي ومدرب منتخب مصر يحاول تهدئته

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة اعتدى عليها ٣ أشخاص بعين شمس

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

طريقة عمل كيكة الرواني، ألذ تحلية لأفراد أسرتك

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

المزيد
الجريدة الرسمية