نوال الزغبي: إجرام الاحتلال تخطى حدود الإنسانية والضمير

غزة، عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن ألمها الشديد بسبب العدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة.

ونشرت نوال الزغبي مقطع فيديو لرضيع فلسطيني يرتعد من الخوف والرعب بسبب مشاهد القصف، وعلقت عبر حسابها على تويتر قائلة: هذا الملاك الصغير شو ذنبه، الإجرام تخطّى حدود الإنسانية والضمير، لاء هالقد كتير.. مات الضمير".

المرحلة التالية من العملية البرية على غزة

واليوم أعلن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في بيان صادر عنه أن جيش الاحتلال سيبدأ المرحلة التالية من العملية البرية.

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وفي وقت سابق من اليوم ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة، في ظل استمرار الهجوم على القطاع.

مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة

وأمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة في عدة أحياء عدة في شمال القطاع مهلة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.

ومن ضمن الأحياء التي أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكانها أمرا بالإخلاء: “تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي والدرج والتفاح والشجاعية وجباليا”، وطلب من سكانها التوجه إلى جنوب وادي غزة.

إغلاق كامل على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس

وأفاد التلفزيون العربي، بفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية إغلاقا كاملا على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس بعد عملية إطلاق نار في القدس.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تم إطلاق النار على مشتبه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بالقدس.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود 5 إصابات جراء عملية إطلاق نار في حاجز الأنفاق بالقدس إحداها خطرة.

إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق في القدس



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن شرطة الاحتلال تشتبه بثلاثة مسلحين نفذوا عملية إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق في القدس. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم الخميس بإصابة سبعة جنود إسرائيليين في حادث إطلاق نار قرب بيت لحم.

وكان مراسل فضائية العربية، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز النفق قرب بيت لحم.



طائرات الاحتلال الإسرائيلي



وقالت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.