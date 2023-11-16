جيش الاحتلال يعثر على جثة أسيرة إسرائيلية أثناء تنفيذ عملية عسكرية بغزة

الهجوم على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن العثور على جثة أسيرة إسرائيلية تبلغ من العمر 65 عامًا في غزة.



مقتل الأسرى الإسرائيليين في العدوان على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت حركة حماس في وقت سابق عن مقتل 7 أسرى بينهم 3 يحملون جوازات سفر أجنبية، في العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة.



وفي وقت سابق، كشفت الإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مصادر، أن إسرائيل وحركة حماس يدرسان تبادل الرهائن على أساس صيغة "الأطفال مقابل الأطفال" التي تم اقتراحها خلال المحادثات.

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محادثات بوساطة قطر والولايات المتحدة

واتهمت حركة حماس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو بعرقلة صفقة الأسرى، سعيا لاستكمال العدوان على قطاع غزة متجاهلا المطالب الداخلية بإتمام الصفقة مع المقاومة الفلسطينية.



وتم تقديم هذا الاقتراح خلال المحادثات التي توسطت فيها قطر والولايات المتحدة.



وبحسب المصادر، فإن ذلك يشمل إطلاق سراح أطفال إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أطفال فلسطينيين محتجزين في إسرائيل.

المفاوضات بين إسرائيل وحماس

وزعمت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي السياق ذاته، قال رئيس المكتب الإعلامي لـ حركة حماس عزت الرشق، إن حماس مستعدة لإطلاق سراح جميع النساء والأطفال والمواطنين الأجانب الذين تحتجزهم حاليا كرهائن إذا أطلقت إسرائيل سراح النساء والأطفال من سجونها وإذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح الرشق عبر صفحته على تيليجرام: "نحن على استعداد للإفراج عن النساء والأطفال والأجانب في أي وقت، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الذين تحتجزهم حكومة الاحتلال في السجون، ولن يكون هذا ممكنًا إلا عندما يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني، مما يتيح إيصال المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة دون استثناء".

اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين



وأفادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، نقلا عن مسئول سياسي إسرائيلي كبير، بإحراز تقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي حماس في قطاع غزة.

وقال المسئول الإسرائيلي: إنه "تم إحراز تقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة، ومن المحتمل أن تحدث انفراجة خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة".

