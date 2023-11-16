الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

حكومة غزة: مجمع الشفاء تحول لثكنة عسكرية للاحتلال ونحذر من كارثة صحية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى الشفاء، فيتو

أخبار غزة الآن، طالب المكتب الإعلام الحكومي بغزة، ضرورة فتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

 

عمليات حفر داخل مجمع الشفاء

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: "جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء، ويمنع دخول الماء والغذاء والمستلزمات الطبية إلى المجمع".

 

ثكنة عسكرية داخل مستشفى الشفاء ووفاة أطفال خدج

وأكد: "الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية، وهناك 3 أطفال خدج توفوا وهناك أكثر من 7 آلاف شخص محاصرون الآن داخل المجمع ومعرضون للموت البطيء".

 

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كارثة مجمع الشفاء الطبي

 وتابع: نطالب بضغط دولي لتحرير مجمع الشفاء من الجيش الإسرائيلي وإخراج جنوده ودباباته، محذرا من وقوع كارثة صحية داخل مجمع الشفاء الطبي".

مدير مستشفى الشفاء: لا نستطيع مداواة الأطفال لعدم توفر الدواء وكل من يمرض سيموت

هيومان رايتس ووتش تكشف أكاذيب الاحتلال حول مستشفى الشفاء: لم يقدم دليلا يبرر عملية الاقتحام

 

نقص كبير في الأدوية في قطاع غزة 

وقال مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الدكتور محمد زقوت، اليوم الخميس: "لا نستطيع مداواة الأطفال لعدم توفر الدواء وكل من يمرض في القطاع سيموت".

 

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالأمس الأربعاء، مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وذلك بزعم وجود أنفاق ومقر قيادة حماس أسفل المستشفى.


إلا أنه لم تمضي سوى ساعات قليلة حتى ثبت كذب جيش الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع تقديم دليل واحد يؤكد وجود أنفاق أسفل مستشفى الشفاء.


وبدأ بعدها في ترويج فيديوهات كاذبة بشأن العثور على آثار للأنفاق وأسلحة في المستشفى، وهو ما كذبه الإعلام الإسرائيلي نفسه والإعلام الأمريكي.


وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل حتى الآن يبرر فقدان مجمع  الشفاء الطبي في غزة وضعه المحمي قانونا.

 

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