الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة مأساوي ولا يمكن تخيل حجم المعاناة

معاناة سكان غزة بسبب
معاناة سكان غزة بسبب القصف الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، آندريا دى دومينيكو، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي، ويجب حماية المستشفيات والمرافق الصحية.

 

حماية المدنيين في غزة

وأضاف خلال حديثه بقناة “القاهرة الإخبارية:”شهدنا وقائع غير مسبوقة في غزة، ولا يمكن تخيل حجم المعاناة، ونحتاج إلى ضمان تنفيذ القرارات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرًا إلى دعوة الأطراف كافة إلى حماية المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة.

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مساعدات إغاثية لقطاع غزة

وأوضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة، إضافة إلى وجود دعوة إلى مراقبة منهجية للنازحين عبر الممرات الإنسانية في قطاع غزة.

 

توفير الملاجئ للنازحين بغزة

وأكد أن هناك مبادرات من المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمصابين وتوفير الملاجئ للنازحين جراء القصف في غزة، مضيفًا: نواصل دعوة الأطراف كافة في غزة للتوصل إلى هدنة إنسانية”.

 

المرحلة التالية من العملية البرية على غزة 
 

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال سيبدأ المرحلة التالية من العملية البرية.

السفير الفلسطيني بالقاهرة: نرفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة لمكان آخر

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التالية من الهجوم البري على غزة


وفي وقت سابق من اليوم ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة، في ظل استمرار الهجوم على القطاع.

 

مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة 
 

وأمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة في عدة أحياء عدة في شمال القطاع مهلة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.

 

ومن ضمن الأحياء التي أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكانها أمرا بالإخلاء: “تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي والدرج والتفاح والشجاعية وجباليا”، وطلب من سكانها التوجه إلى جنوب وادي غزة.

 

إغلاق كامل على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس


وأفاد التلفزيون العربي، بفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية إغلاقا كاملا على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس بعد عملية إطلاق نار في القدس.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تم إطلاق النار على مشتبه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بالقدس.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود 5 إصابات جراء عملية إطلاق نار في حاجز الأنفاق بالقدس إحداها خطرة.

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