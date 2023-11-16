ثقافة الإسماعيلية تنظم دورة عن التغيرات المناخية (صور)

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، التابع لفرع الثقافة وإقليم القناة وسيناء محاضرة ثقافية بعنوان طرق الحفاظ علي المناخ ودوره في التحسين البيئي، وذلك تحت إشراف شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

وحاضرت في الندوة الدكتورة ماجدة عطا نائب رئيس تحرير جريدة القناة، ومنسق التنمية المستدامة بالإسماعيلية 2030، وشمل اللقاء ورشة عمل تفاعلية حول كيفية أدوارنا المتباينة الوعي والثقافة في أهمية الحفاظ على المناخ باعتباره، وأهم قضية تتأثر من الفرد إلى العالمية وتأثير وتأثّر ولذلك وأهم المكتسبات بعد التعرف على أهمية المؤتمر بمشاركة عالمية كان الاهتمام بالوجه الثاني لقضايا المناخ وهو الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدءا من دور الفرد إلى الدور المجتمعي وصولا لأهمية تحقيق الأهداف محليا وإقليميا وعالميا.

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جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

التدريب على الحفاظ على المكتسبات

كما شمل اللقاء تم تدريب الطالبات على كيفية الحفاظ على مكتسبات مصر من تحقيق هذه الأهداف باستضافة المؤتمر العالمي للمناخ وقدرتها الفعالة بكل الجهود المجتمعية والحكومية في ظل رعاية واهتمام تحقيق التنمية المستدامة على كل المستويات على التوازي وبالمشاركة ببذل كل الجهود.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

التنمية المستدامة

وبدأ التدريب على تشكيل مجموعة التنمية المستدامة بالمدرسة وتعظيم الدور لتشكيل مجموعة مترابطة واعية ومثقفة بأهمية بناء مجتمعي سالم ومؤمن بقضاياه ورؤية قيادته الرئاسية التي تتيح له المشاركة بالاهتمام بالأجيال القادمة على صنع مستقبل آمن له وللأجيال القادمة.

تشكيل نواة لمجموعة التنمية المستدامة

واتفق الحضور من الطالبات بتشكيل مجموعة ترقى إلى نواة لتشكيل مجموعة أكبر لقصر ثقافة الإسماعيلية ودور الشباب في التنمية المستدامة وصناعة مستقبلهم وتحقيق أحلامهم بفكرهم ووفق احتياجاتهم والحفاظ على المكتسبات الذي تحقق بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

كما نظم قسم الفنون التشكيلية ورشة فنية للرسم بمناسبة أعياد الطفولة بمشاركة 15 فتاة من مدرسة الزخرفية للبنات رفقتهم هانم السيد أخصائي أول المكتبات بالمدرسة، وذلك بمكتبة الطفل بقصر ثقاقة الإسماعيلية بإدارة محمد رشدى.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة المقدمة من إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.



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