الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يشهد ملتقى التوظيف الرابع للشركات الصينية (صور)

جانب من فعاليات الملتقى،
جانب من فعاليات الملتقى، فيتو

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ملتقى التوظيف الرابع للشركات الصينية الاستثمارية العاملة بمصر، الذي ينظمه معهد كونفوشيوس بالجامعة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصينية، وغرفة ستشوان التجارية، وغرفة تشونج تشينج التجارية بمصر، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر بميدان النجمة بجامعة قناة السويس.  

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وفد رفيع المستوي  

جاء الملتقى بحضور وفد رفيع المستوى من السفارة الصينية بالقاهرة، يمثله كل من لو تشون شنج  الوزير المفوض والمستشار التعليمي لسفارة الصين بالقاهرة، وجانج دا تو  المستشار التجاري والاقتصادي لسفارة الصين بالقاهرة، وتشو كي الملحق بالمكتب التعليمي لسفارة الصين بالقاهرة،و بان شياو الملحق بالمكتب العلمي لسفارة الصين بالقاهرة.
 

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جانب من فعاليات الملتقى، فيتو 
جانب من فعاليات الملتقى، فيتو 


كما شارك بالملتقى الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، والدكتور محمد التابعي عميد معهد الاستزراع السمكي، والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة. 

جانب من فعاليات الملتقى، فيتو 
جانب من فعاليات الملتقى، فيتو 

قدمت فعاليات الملتقى الدكتورة إيمان مجدي مدرس مساعد بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن.  

بدء فعاليات الملتقى 

و استهل الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس الكلمات الافتتاحية، والتي رحب خلالها بضيوف الملتقى، مشيرًا إلى مشاركة 20 شركة صينية عاملة في مصر بفاعليات اليوممؤكدًا على حرص معهد كونفوشيوس على القيام بدوره في تحقيق التنمية الشاملة بإقليم القناة وخدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء. 

جانب من فعاليات الملتقى، فيتو 
جانب من فعاليات الملتقى، فيتو 

القمة الثالثة للحزام والطريق 

ومن جانبه تحدث لو تشون شنج عن زيارة رئيس الوزراء المصري للمشاركة في القمة الثالثة للحزام والطريق، لافتًا إلى أنه على هامش القمة تم توقيع اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن المشاريع الاستثمارية الصينية في مصر عملاقة وأهمها العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي، موضحًا أن الصين توفر 50 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات المصرية في شركاتها، مضيفًا أن الرئيس الصيني والرئيس المصري يدعمان سبل التعاون المشترك. 

جانب من فعاليات الملتقى، فيتو 
جانب من فعاليات الملتقى، فيتو 

ويشارك في الملتقى كبرى الشركات  الصينية الاستثمارية العاملة في مصر، والتي تمثل مختلف القطاعات الصناعية في خليج السويس والعاصمة الإدارية ومحافظة الإسماعيلية، ثم كلمة الدكتور ناصر مندور التي أفاد فيها أن  الملتقى يتيح فرص كبيرة للعمل والتدريب للطلاب والخريجين من جامعة قناة السويس،  في تخصصات عديدة مثل الطب والهندسة والبناء والتشييد، والزراعة والتجارة والحاسبات والمعلومات والتكنولوجيا التطبيقية. 

جانب من فعاليات الملتقى، فيتو 
جانب من فعاليات الملتقى، فيتو 

منصات للشركات الصينية 

وأضاف "مندور" أن الملتقى يمثل منصة للشركات الصينية الاستثمارية لجذب الكفاءات المتميزة من الطلاب، في تخصصات الهندسة،  وتخطيط الإنتاج، والإدارة، والمبيعات والمشتريات، والموارد البشرية والمحاسبة، والكيمياء، والترجمة. 

واشار إلى أن الملتقى التوظيفي الذي تتبناه الجامعة منذ الدورة الأولى عام 2017 هو أحد أهم الفاعليات التي ينظمها معهد كونفوشيوس بالجامعة، بهدف توفير البيئة المواتية لطلاب جامعتنا وخريجيها للحصول على فرص تشغيل وتدريب  تتناسب مع تخصصاتهم. 

وقام الدكتور ناصر مندور وضيوف الملتقى بالتقاط الصور التذكارية ثم قص شريط افتتاح الملتقى. 

جدير بالذكر أن تنظيم الدورة الرابعة لملتقى التوظيف للشركات الصينية العاملة فى مصر -نوفمبر 2023،  يأتى  بعد إعلان انضمام مصر رسميًا لمنظمة البريكس في أغسطس الماضي، وفي إطار  الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء مبادرة الحزام والطريق الصينية  ومساهمة مصر القوية في المبادرة، بدعم القيادة السياسية بهدف تحقيق التنمية والرخاء للمجتمع  خصوصًا في إقليم القناة من خلال جامعة قناة السويس باعتبارها قاطرة التنمية في الإقليم.
 

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