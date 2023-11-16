أحلام الاحتلال في غزة تتحطم على صخرة المقاومة الفلسطينية، ورفض عربي لفخ تل أبيب وأمريكا لتفتيت القطاع

الهجوم على غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، وطرحت حكومة الاحتلال عدة سيناريوهات بهدف فرض سيطرتها على قطاع غزة.



مخططات الاحتلال في غزة تقوم على القضاء على حماس



وكل السيناريوهات التي تطرحها إسرائيل في قطاع غزة تقوم على أساس نهاية حركة حماس في القطاع، ومع فشل جيش الاحتلال في الهجوم على غزة ، وعدم مقدرته على تصفية المقاومة، أصبحت كل هذه المخططات في مهب الريح.

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قطاع غزة، فيتو



وهناك مسئولون أمريكيون حذروا جيش الاحتلال من خطورة الانخراط أكثر في الحرب البرية على قطاع غزة، مؤكدين أن القضاء على حماس أمر مستحيل على أرض الواقع.

ومن ضمن السيناريوهات المطروحة لدى إسرائيل وأخذت عليها مباركة أمريكية، هو وجود عسكري لدولة الاحتلال، وإشراك دول عربية والسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.

وفي هذا السياق قال الدكتور، أسامة الشعت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الفلسطيني، إن إسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة وهي تطرح سيناريو يضمن لها التواجد العسكري في القطاع لضمان عدم عودة حماس.



مستقبل قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي



وأكد أسامة الشعت أن مقترح مشاركة دول عربية و السلطة الفلسطينية لقطاع غزة هو مقترح أمريكي، ولكن السلطة الفلسطينية رفضته لأنها أدركت أن أمريكا تصطاد في الماء العكر لتوريط السلطة في هذه الصفقة التي تقوم على أنقاض قطاع غزة وحماس

جيش الاحتلال، فيتو



وشدد الشعت على أن السلطة الفلسطينة رفضت عرض للولايات المتحدة وطالبت بحل شامل للقضية الفلسطينية التي تقوم على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

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ومن جانبه قال اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي إن المخطط الإسرائيلي لاستهداف حماس من أجل القضاء عليها فعليًّا حقيقة، لكن أهدافها لن تتحقق.

وأضاف: "رغم امتلاك إسرائيل للقوة العسكرية والدعم الأوروبي فإنها لن تستطيع هزيمة حماس في المعارك البرية بسبب أن مقاتلي حماس يجيدون حرب المدن والعصابات من خلال شبكة أنفاق عنكبوتية لا يعلمها إلا غيرهم".

جيش الاحتلال، فيتو





إسرائيل تعاني مشكلة في التخطيط والقيادة



وأوضح لفيتو، أن إسرائيل مشكلتها فى التخطيط والقيادة لذلك هم يحاولون الدخول إلى غزة عن طريق الاماكن غير الماهولة بالسكان لأنها تريد أحداث أكبر قدر من الخسائر الفلسطينية.



سيناريوهات وضعت للتخلص من حماس



وتابع: "هناك مخططات وسيناريوهات وضعت في حالة التخلص من حماس وهي أن تعود غزة للإدارة المصرية قبل 1967 ومصر والعرب رفضوا الأمر والسيناريو الثاني أن تعود للسلطة الفلسطينية إدارة القطاع أو وضع القطاع تحت حماية الأمم المتحدة وهذه المقترحات جميعها رفضت من قبل الدول العربية".

وقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج إن الدولة العبرية سيتعين عليها الإبقاء على "قوة قوية" في غزة في المستقبل القريب، لمنع حركة حماس من العودة للظهور في القطاع بعد الحرب، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر من أن احتلال القطاع سيكون "خطأ كبيرا".

حكم غزة بعد العدوان الإسرائيلي



وقال هرتسوج في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الخميس: “إذا انسحبنا فمن سيتولى المسئولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. علينا أن نفكر فيما ستكون عليه الآلية. هناك أفكار كثيرة مطروحة. لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان، غزة، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى”- بحسب زعمه.

حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع



وأضاف للصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تناقش العديد من الأفكار بشأن سبل إدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، مشيرا إلى أنه يفترض أن الولايات المتحدة و"جيراننا في المنطقة" سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة الصراع.

وأمس الأربعاء، قال بايدن إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وإن احتلال قطاع غزة سيكون "خطأ كبيرا".

وتقول السلطة الفلسطينية إن قطاع غزة الذي تديره حماس منذ 2007 "جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

فيما تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، لكنها لم تطرح خطة تفصيلية لتحدد من سيحكم القطاع بعد الحرب، وقال نتنياهو إن إسرائيل سيتعين عليها الاضطلاع بمسؤولية الأمن في القطاع لفترة غير محددة.

خارج الحدودتقرير عبري: السنوار يطرح 3 سيناريوهات بشأن مستقبل غزة الأربعاء 06/فبراير/2019 - 07:01 ميحيى السنواريحيى السنوار وكالات شارك

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كشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أنّ قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار طرح على هيئات دولية اجتمع بهم الأسبوع الماضي سيناريوهات بشأن مستقبل قطاع غزة.



وبحسب الصحيفة، فإن ممثلي تلك الهيئات الدولية نقلوا السيناريوهات التي طرحها السنوار إلى مسئولين كبار في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن بعض ممثلي تلك الهيئات، قولهم بأن السيناريو الأول الذي طرحه السنوار هو أن يتحمل الرئيس محمود عباس المسئولية عن غزة "وهو أمر صعب الآن" ولن يقبل به الرئيس وفقا لاعتقاد السنوار.

فيما تحدث عن السيناريو الثاني وهو نقل السيطرة على غزة إلى الأمم المتحدة أو مصر، ليحاول هؤلاء دعم القطاع من خلال مواردهم وجهات المعونة الخاصة بهم.

أما السيناريو الثالث، والأقل رغبة فيه لدى السنوار، فهو أن تخرج حماس لمحاربة إسرائيل، وفي النهاية ستسيطر قوة دولية على قطاع غزة، وتحاول بناء قيادة مقبولة على حماس والسلطة الفلسطينية.

وأوضح السنوار أنه في السيناريوهات الثلاثة، لن تتخلى حماس عن أسلحتها حتى وإن كان من المتوقع أن تنخفض إيرادات المنظمة وتجد صعوبة في الحفاظ على جناحها العسكري.

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