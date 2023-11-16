خبير فلسطيني يكشف لـ فيتو مخطط أمريكا وإسرائيل الشيطاني لتصفية القضية

قال الدكتور أسامة الشعت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الفلسطيني: إن إسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة وهي تطرح سيناريو يضمن لها التواجد العسكري في القطاع لضمان عدم عودة حماس.



مستقبل قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي



وأكد الشعت أن مقترح مشاركة دول عربية والسلطة الفلسطينية لقطاع غزة هو مقترح أمريكي، ولكن السلطة الفلسطينية رفضته، لأنها أدركت أن أمريكا تصطاد في الماء العكر لتوريط السلطة في هذه الصفقة التي تقوم على أنقاض قطاع غزة وحماس

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وشدد الشعت على أن السلطة الفلسطينية رفضت عرضا للولايات المتحدة وطالبت بحل شامل للقضية الفلسطينية التي تقوم على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حكم غزة بعد العدوان الإسرائيلي

وزعم رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج: إن الدولة العبرية سيتعين عليها الإبقاء على "قوة قوية" في غزة في المستقبل القريب، لمنع حركة حماس من العودة للظهور في القطاع بعد الحرب، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر من أن احتلال القطاع سيكون "خطأ كبيرا"- على حد قوله.



وقال هرتسوج في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الخميس: “إذا انسحبنا فمن سيتولى المسئولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. علينا أن نفكر فيما ستكون عليه الآلية. هناك أفكار كثيرة مطروحة ”- بحسب ادعاءاته.

حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع



وأضاف للصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تناقش العديد من الأفكار بشأن سبل إدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، مشيرا إلى أنه يفترض أن الولايات المتحدة و"جيراننا في المنطقة" سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة الصراع- بحسب تعبيره ومزاعمه.

وأمس الأربعاء، قال بايدن إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وإن احتلال قطاع غزة سيكون "خطأ كبيرا".



وتقول السلطة الفلسطينية إن قطاع غزة الذي تديره حماس منذ 2007 "جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

فيما تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، لكنها لم تطرح خطة تفصيلية لتحدد من سيحكم القطاع بعد الحرب، وقال نتنياهو إن إسرائيل سيتعين عليها الاضطلاع بمسؤولية الأمن في القطاع لفترة غير محددة.

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