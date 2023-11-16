الخميس 16 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير قانون دولي: جرائم الاحتلال في قطاع غزة غير مسبوقة

الدكتور ايمن سلامة،فيتو
الدكتور ايمن سلامة،فيتو

جرائم الحرب، قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى إن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة غير مسبوقة وتمثل تحدي سافر للمجتمع الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، حيث أقدمت آلة الاحتلال الحربية على قصف الأماكن التي لها حصانة ومحظور قصفها أو الاعتداء عليها في الحروب.

وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن جرائم الحرب هى انتهاكات لقواعد ومبادئ القانون الدولي السائد وتعدد جرائم الحرب وفقا للمادة الثامنة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى أدخل نظامها الأساسى عام 2002، ومن أبرز جرائم الحرب التي أدرجتها المادة الثانية هى قتل المدنيين وتعذيبهم وتشويه الجثث والتمثيل بها أو اختطاف الرهائن وعدم التمييز بين العسكريين والمدنيين أو قذف الأعيان التى لها حماية بموجب القانون الدولي.

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وتابع أنه من جرائم الحرب أيضا الرفض التعسفي لإنشاء ممرات آمنة للمدنيين أو رفض توفير ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية أو التعسف فى تنفيذ الهدنة الإنسانية ووقف القتال لحماية المدنيين هذا جزء من أنواع أشكال جرائم الحرب فضلا عن جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسرى للفلسطينيين ولولا الاحتلال لما كان هناك جرائم ضد الإنسانية أو  جرائم حرب أو جرائم تطهير عرقي في شمال قطاع غزة، وقال:هناك وزيرة شجاعة أسبانية طالبت بإحالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 وأضاف: "القانون الدولي يقول إن التهجير القسري جريمة؛ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية شرع في التحقيق بجرائم الحرب المدعي ارتكابها في قطاع غزة عام 2014، والقادة الإسرائيليين ينطبق عليها مفهوم مجرمي الحرب".

وأوضح: "حين يكون هناك تهجير قسري أو جرائم أخرى أثناء السلم يطلق عليها جرائم ضد الإنسانية؛ الجرائم ضد الإنسانية ترتكب اثناء السلم أو أثناء الحرب".

وطالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي نحو 1.1 مليون فلسطيني بإخلاء شمال قطاع غزة نحو الجنوب خلال 24 ساعة وهو أمر يستحيل تنفيذه.

 

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جرائم الحرب القانون الدولي الإبادة الجماعية قتل المدنيين ضرب المستشفيات

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