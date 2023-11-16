الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

فرنسا: ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قالت السلطات الفرنسية اليوم الخميس إنه ليس من حق دولة الاحتلال أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل ويجب أن يكون القطاع جزءً من الدولة الفلسطينية.

ووصفت الخارجية الفرنسية عنف المستوطنين في الضفة الغربية بأنه "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

وصباح اليوم، قال سفير دولة الاحتلال لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوج إن العملية البرية في غزة لن تنتهي قريبا.

وتابع سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن: "نعارض مقترح ألمانيا بفرض وصاية أممية على قطاع غزة".

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إصابة 7 جنود للاحتلال الإسرائيلي في حادث إطلاق نار قرب بيت لحم

 وأفادت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم الخميس بإصابة سبعة جنود إسرائيليين في حادث إطلاق نار قرب بيت لحم.

وكان مراسل فضائية العربية، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز النفق قرب بيت لحم.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي

وقالت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع غارة إسرائيلية جديدة تستهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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