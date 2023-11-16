الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حماس: ننتظر منذ 6 أيام تفعيل قرار القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار عن غزة

القيادي في حركة حماس،
القيادي في حركة حماس، فيتو

غزة اليوم، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم الخميس: "إن الهدف الأساسي لجيش الاحتلال من ضرب المستشفيات والمخابز والمرافق الصحية في قطاع غزة هو تهجير السكان من القطاع".

قيادي في حماس يكشف إحصائيات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال 

وأكد أسامة حمدان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس: "ننتظر منذ 6 أيام تفعيل قرار القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

وأضاف القيادي في حركة حماس: "أن العدو أعدم مسنا عمره 75 عاما بعد أن روج صورا لجنوده وهم يقدمون له المساعدة".

وأكد أن جيش الاحتلال اعتقل منذ بداية معركة طوفان الأقصى 2800 فلسطيني ليتجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال الـ9 آلاف وقتل 5 أسرى تحت التعذيب.

ويأتي ذلك ضمن مسلسل جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، فبعد أن هاجم مستشفى الشفاء مدعيا وجود أنفاق، ثبتت أكاذيبه أمام العالم.

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على وجود شبكة أنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة.

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أكاذيب الاحتلال عن أنفاق مستشفى الشفاء

وأوردت الشبكة أنه "من المؤكد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن القوات الإسرائيلية قد كشفت عن نفق متعدد المستويات مع غرف تحت الأرض، من النوع الموضح في الرسوم التي قدمها المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مستشفى الشفاء يمثل "بنيةً عسكريةً للمقاومة الفلسطينية"، وأن الأخيرة "تحتجز أسرى إسرائيليين فيه".

كما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عثرت على مركز قيادة عمليات وأسلحة ومواد استخباراتية وأصول تكنولوجية تابعة لحركة "حماس" داخل مستشفى "الشفاء" بقطاع غزة.

وعمل الاحتلال على نشر رواية تضليلية بالتزامن مع اقتحامه المستشفى، إذ زعم أنها تضم أسرى إسرائيليين، لكن سرعان ما دُحِضت هذه الرواية على لسان مراسل الشئون العسكرية في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، دورون كادوش، الذي أكد ألا وجود لأسرى إسرائيليين هناك.

كما تعمّد أيضًا نشر روايات مشابهة بشأن مستشفيات أخرى في القطاع، ليستخدمها ذريعةً لاستهدافها بصورة مركّزة، ما يهدد حياة أعداد كبيرة من المرضى، ويؤدي إلى استشهاد العشرات وإصابتهم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، أمس الأربعاء، أن الدعاية الإسرائيلية الكبيرة بعد اقتحام "الجيش" مستشفى الشفاء، شكلت خيبةً لدى المستوطنين، الذين ظنّوا أنّ "إسرائيل" ستقضي على "حماس" خلال عمليتها.

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بيان عاجل من سرايا القدس بشأن مجمع الشفاء في قطاع غزة

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