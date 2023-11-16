الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن توقف خدمات الاتصال والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة.


انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في غزة 


وذكر  جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه في وقت سابق من اليوم الخميس، تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه وزعم مصادرة أسلحة ووثائق استخباراتية منه.


وقال جيش الاحتلال في بيانه:" إن طائراته المقاتلة هاجمت منزل هنية الذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كموقع لاجتماع كبار مسئولي حركة حماس".

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تدمير منزل إسماعيل هنية


وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "مقاتلي الوحدة الخاصة التابعة للواء ناحال، عثروا أثناء الاستيلاء على مخيم الشاطئ، على مستودع أسلحة تابع للقوة البحرية التابعة لحماس، وقاموا بتدميره وعثر في المستودع على أجهزة غوص وعبوات ناسفة وأسلحة".

وأضاف جيش الاحتلال: "الفريق القتالي التابع للواء المظليين بجيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مخربين وعثر على وسائل قتالية مختلفة ومنها: أحزمة ناسفة وبراميل متفجرة وقذائف من نوع آر. بي. جي. وقذائف مضادة للدبابات ووثائق استخباراتية".
 

مستقبل غزة بعد الحرب


وفي السياق ذاته قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، إن إسرائيل لا يمكنها ترك فراغ في غزة وسيتعين عليها الإبقاء على قوة هناك في المستقبل القريب لمنع "حماس" من البزوغ مجددا في القطاع.

وسأل هرتصوغ في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، "إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. علينا أن نفكر في ما الذي ستكون عليه الآلية، هناك أفكار كثيرة مطروحة"، مشددا على أنه "لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان (غزة)، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى".

وأوضح أن الحكومة تناقش العديد من الأفكار حول كيفية إدارة غزة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وعبر عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة و"جيراننا في المنطقة" سيكون لهم دور بعد الحرب.

وقالت الصحيفة الأمريكي إن تصريحات الرئيس الإسرائيلي تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة.

ولفتت إلى أن المسؤولين الغربيين يشعرون بالقلق من أن إسرائيل ليس لديها خطة واضحة لما سيأتي بعد ذلك في غزة بعد تعهدها بالقضاء على "حماس".
 

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