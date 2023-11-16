القنوات الناقلة لليوم الثاني من حفل ليلة الدموع بالسعودية

يستعد جمهور المملكة العربية السعودية لحفل ليلة الدموع الثاني المقرر إقامته مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، وذلك بعد نجاح الحفل الأول الذي أقيم منذ فترة وشهد حضورًا جماهيريا كبيرًا.

القنوات الناقلة لحفل ليلة الدموع

ويعرض حفل ليلة الدموع مباشر علي شاشة Mbc مصر ومنصة شاهد، ومنصة wbk.

نجوم حفل ليلة الدموع

ويضم حفل ليلة الدموع كل من: الفنان تامر عاشور، ورامي جمال، ورامي صبري، والمطرب آدم.

أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ليلة الدموع الذي من المقرر عرضه يوم 16 نوفمبر الجاري.

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وجاءت أسعار التذاكر كالآتي: "الفئة الفاخرة 1850 ريالا سعوديا، فئة كبار الشخصيات 1450 ريالا سعوديا، فئة الغرفة الفاخرة 1800 ريال سعودي، والفئة الرابعة سعرها 650 ريالا سعوديا، والفئة الخامسة سعرها 390 ريالا سعوديا، والفئة السادسة والأخيرة 250 ريالا سعوديا.

ويشارك المطرب رامي صبري للمرة الأولى بحفل ليلة الدموع على عكس آدم وتامر عاشور اللذين شاركوا في الليلة الأولي التي أٌقيمت الخميس 24 أغسطس الماضي على المسرح ذاته.

من المقرر أن يقدم رامي صبري عددًا من أجمل أغنيات ذات الحس الدرامي والتي من أبرزها؛هيوحشني الكلام وياك، يمكن خير، مسألتنيش، مش فارق، غمضت عيني، و فاكر نفسك هدية.

وسيحتفي المطرب رامي صبري مع جمهور حفل ليلة الدموع 2 بتخطي أغنيته “يمكن خير” حاجز الــ 200 مليون مشاهدة عبر المنصات والمتاجر الموسيقية.