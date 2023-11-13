الإثنين 13 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

قائمة أغنيات رامي صبري في حفل ليلة الدموع 2

رامي صبري، فيتو
رامي صبري، فيتو

يستضيف مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري، ليلة جديدة من الليالي الترفيهية وهي حفل “ليلة الدموع 2” بمشاركة عدد من النجوم وهم؛ رامي صبري، رامي جمال، تامر عاشور واللبناني آدم. 

ويشارك المطرب رامي صبري للمرة الأولى بحفل ليلة الدموع على عكس آدم وتامر عاشور اللذين شاركوا في الليلة الأولي التي أٌقيمت الخميس 24 أغسطس الماضي على المسرح ذاته..

من المقرر أن يقدم رامي صبري عددًا من أجمل أغنيات ذات الحس الدرامي والتي من أبرزها؛هيوحشني الكلام وياك، يمكن خير، مسألتنيش، مش فارق، غمت عيني، و فاكر نفسك هدية.  
 

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وسيحتفي المطرب رامي صبري مع جمهور حفل ليلة الدموع 2 بتخطي أغنيته “يمكن خير” حاجز الــ 200 مليون مشاهدة عبر المنصات والمتاجر الموسيقية.
وتقول كلمات الأغنية:

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب
إيه إيه هيفيد

على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني  و ماشي  ماشي بعيد 
يمكن خير 
ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام
هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش
خلص الكلام
ولا وقته اننا نتحاسب…..

يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان
انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك 
موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه….

ولا وقته اننا نتحاسب

أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع 2

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ليلة الدموع الذي من المقرر عرضه يوم 16 نوفمبر الجاري.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي: "الفئة الفاخرة 1850 ريالا سعوديا، فئة كبار الشخصيات 1450 ريالا سعوديا، فئة الغرفة الفاخرة 1800 ريال سعودي، والفئة الرابعة سعرها 650 ريالا سعوديا، والفئة الخامسة سعرها 390 ريالا سعوديا، والفئة السادسة والأخيرة 250 ريالا سعوديا.

ومؤخرًا.. كان أعلن المطرب رامي صبري إلغاء حفله المقبل في الأردن والذي كان مقررا له يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك تضامنا مع شعب فلسطين الحبيبة.

 

وكتب رامي صبري عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام: “تضامنًا مع شعب فلسطين الحبيبة تم تأجيل حفلة ليالي بالأردن والذى كان من المقرر تاريخها 20 أكتوبر الماضي.

 

 

 

 

 

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أغنية يمكن خير المطرب رامي صبري تامر عاشور حفل ليلة الدموع مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية مسرح أبو بكر سالم ليلة الدموع موسم الرياض

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