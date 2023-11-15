الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كلاشنكوف ولاب توب، حماس تفضح رواية إسرائيل حول أسلحة مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء بقطاع
مستشفى الشفاء بقطاع غزة، فيتو

مستشفى الشفاء، رد باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بعثوره داخل مجمع الشفاء الطبي على أسلحة كلاشنكوف ولاب توب به خرائط وخطط عمليات كتائب القسام.

 

مسرحية هزلية للاحتلال الإسرائيلي

وقال “نعيم”: كنا نتوقع هذه المسرحية بشأن مستشفى الشفاء "مسرحية هزلية"، ولا نستبعد قيام جيش الاحتلال بإحضار الأسلحة ووضعها في مجمع الشفاء.


فشل العدو الإسرائيلي

وأضاف: الأدلة التي عرضها جيش الاحتلال سخيفة ولا قيمة لها، والعدو فشل مجددا في إثبات ما يدعيه منذ أسابيع.

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رواية مفضوحة

وتابع: "جيش الاحتلال عرض في الفيديو الذي بثه سلاحا واحدا كلاشنكوف، وقد يكون يتبع لأحد أفراد الشرطة التي تؤمن المستشفى، أو أتى به معه، وهنا السؤال أين هي الأسلحة الكبيرة والمخازن والأنفاق والأسرى الإسرائيليين الذين زعم وجودهم تحت المستشفى".

 

هدف إسرائيل


وأوضح: العدو يستهدف الضغط على المستشفيات والكوادر الطبية بهدف تهجير السكان، وهو الذي أخرج 25 من مستشفيات غزة عن الخدمة عبر القصف والحصار.

جيش الاحتلال: عمليتنا في مجمع الشفاء الطبي ستأخذ عدة أيام

جيش الاحتلال يدعو سكان خان يونس لإخلاء منازلهم

 

وقال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تواصل العمل في مستشفى الشفاء، زاعمًا العثور على أسلحة ومواد استخباراتية وخرائط ومركز قيادة وإدارة داخل مجمع الشفاء الطبي، تستخدمه حماس في عملياتها.

 

مزاعم جيش الاحتلال بشأن حماس
 

وادعى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "استخدام حركة حماس المرضى والنازحين والأطقم الطبية في مستشفى الشفاء كدروع بشرية".

 

تمشيط مستشفى الشفاء

وتابع: قواتنا تواصل التمشيط بمستشفى الشفاء بحثا عن مواد وأسلحة أخرى، والعملية في مجمع الشفاء تتطلب وقتا وقد تأخذ عدة أيام، للكشف عن كيفية استخدام حماس للمستشفيات كمقرات لتنفيذ عملياتها".

 

قتلى جيش الاحتلال
 

وأكد: مقتل 368 جنديا إسرائيليا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، متابعا: نعمل علي مدار الساعة من أجل إعادة المخطوفين.
 

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