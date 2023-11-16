هبة البشبيشى: يجب توثيق الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى

مستشفى الشفاء، قالت الدكتورة هبة البشبيشى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اقتحام إسرائيل لمستشفى الشفاء يقطاع غزة تاكيد راسخ لا يقبل الشك أن هذا الكيان دموى ولدية عقيدة قائمة على ارتكاب جرائم الحرب وإبادة الشعب الفلسطينى بدليل أن المساجد والمستشفيات لم تسلم من الاعتداءات رغم مخالفة ذلك كافة القوانيين والاعراف الدولية

توثيق الجرائم الاسرائيلية

وأضافت لفيتو، أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وهو الأمر الذى يجب توثيقة ليعلم العالم أن الشعب الفلسطينى قدم الغالى والنفيس للدفاع عن أرضة.

وتابعت:" والغريب أن رغم هذه المجازر مازال الموقف العربى يقف عند حد الشجب والإدانة فى حين أن البرلمان الأوروبي عقد جلسة استماع لوزير الخارجية الاسرائيلى عن أسباب قذف مستشفى الشفاء تحت زعم وجود الأسرى وأسلحة حماس أسفل المستشفى".

Advertisements

بايدن يخدع الشعب الامريكى لدعم اسرائيل

وتابعت:" فى نفس الوقت قدمت مذكرة ضد الرئيس الأمريكى بايدن بتقديمة معلومات مضللة للشعب الأمريكى عن الوضع فى غزة بل أن البعض طالب بمحاسبة بايدن وبالتالى هذه الأوضاع فى غزة لن تنتهى قريبا مع استمرار الضربات الجوية لاسرائيل لتنفيذ سيناريو الأرض المحروقة حتى تتمكن من السيطرة على قطاع غزة

مستشفى الشفاء، اعترفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بعدم وجود معلومات عن تواجد أسرى في مستشفى الشفاء بعد اقتحامه.

اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة

وفي السياق ذاته علق البيت الأبيض الأمريكي،على اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة الأمريكية: "نحن لا نؤيد استهداف المستشفى من الجو ولا نريد أن نرى تبادلًا لإطلاق النار في المستشفى حيث يوجد في مرمى النيران الأبرياء والعاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها".

وذكّر بتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة حماية المستشفيات والمرضى، وقبل الاقتحام أجرى بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مكالمة هاتفية.

وقال البيت الأبيض في بيانه إنهما "ناقشا بشكل مطول الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس وبينهم أطفال وعدد من الأمريكيين".

مستشفى الشفاء بغزة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع الشفاء بعد أيام من الغارات والقتال العنيف حوله وحصاره.

وقال شهود عيان إن مئات الجنود اقتحموا المستشفى، مع تواجد العديد من الدبابات.

من جهتهما، تنفي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هذه الاتهامات بالمطلق، وتؤكدان أنهما لم تستخدما المستشفى لأي أغراض عسكرية أبدا.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان نشرته فجر اليوم الأربعاء، أنها تحمل إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقال البيان: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لـ مجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل".