افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة القافلة الطبية التنموية الشاملة التي نفذها قطاع شؤون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة بمركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج، ويأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية التى أطلقها فخامة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " للمناطق الأكثر احتياجًا.

بنات عين شمس تطلق قافلة تنموية بمحافظة القاهرة

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة أميرة یوسف عميدة كلية البنات، والأستاذة الدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة عين شمس

وشارك كلية البنات عدد من كليات الجامعة لتتكاتف وتتكامل الجهود، وهى كليات الطب والتمريض والصيدلة وطب الأسنان والتربية والآثار. وقدمت القافلة لأهالي المرج خدمات طبية وتوعوية ودعم للأسر والأطفال اليتامى.



ويذكر أن مركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج حاصل على جائزة مصر للتميز الحكومي في دورته الثانية ٢٠٢٢ جائزة الوحدة الخدمية فئة مكاتب الصحة.



وقد رافق المحافظ خلال جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات، والأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة هبه بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية، والأستاذ الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وعدد من قيادات المحافظة.



وأشاد «عبد العال» بالدور المجتمعي الذي تقوم به كلية البنات بجامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في مجال رفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، وأكد على دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق في إطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل.

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