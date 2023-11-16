رياضة القليوبية تستقبل وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتفقد مراكز التخاطب

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة الشباب والرياضة، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وفد مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم برئاسة سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان ومسئولى مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة هدى أبوضيف مسئولي مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس 16 نوفمبر الجاري لتفقد مراكز التخاطب والتكامل الحسي المنفذة بمراكز شباب القليوبية.

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تضمنت الزيارة تفقد مراكز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز شباب مساكن اسكو بشبرا الخيمة، مركز شباب العمار بطوخ ومركز شباب كفر الجزار ببنها، والتي يتم تنفيذها وفقا لبروتوكول التعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في مكتب قادرون باختلاف التابع للادارة المركزية لشئون مكتب الوزير برئاسة اللواء عبدالرحمن شلش، في إطار برنامج جسور الأمل لإنشاء مراكز للتخاطب على مستوى الجمهورية بهدف تنمية مهارات وتدريب وتأهيل ذوى الهمم بشكل مجانى لدعمهم ودمجهم بالمجتمع.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا على ما تقدمه من جهود وتعاون مثمر مع الدولة المصرية تأكيدًا على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين، ونقل الصبروط تحيات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لسعادة عبدالله عبدالعالى الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم والوفد المرافق من المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة، مشيدًا بجهود مؤسسة زايد العليا على صعيد دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم، مشيرا إلى الجهود التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم وتكثيف البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لذوى الهمم من خلال مكتب قادرون باختلاف في اكلر رؤية وتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتماما بالغا وغير مسبوق بذوى الهمم.

وأعرب سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لذوي الهمم، عن بالغ سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال بروتوكول التعاون لمبادرة جسور الأمل مؤكدا على نجاح المرحلة الأولى من إنشاء 68 مركز للتخاطب بجميع انحاء جمهورية مصر العربية مشيرا إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خلال إنشاء 60 مركزا جديدا نظرا لما حققته المرحلة الأولى من نتائج ونجاح للمراكز المنفذة، وشملت الزيارة متابعة الخدمات والأنشطة داخل مراكز التخاطب بالقليوبية التي تتمثل في جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى،بدءا من مركز شباب مساكن اسكو مرورا بمركز شباب العمار وختاما بمركز شباب كفر الجزار.

كما أشاد الأمين العام للمؤسسة والوفد المرافق بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها مراكز التخاطب بالقليوبية وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة داخل المراكز موجها الشكر للأخصائيين والمديرين الفنيين بالمراكز، وخلال لقائه بأولياء الأمور تم توجيه الشكر لأولياء الأمور على مؤكدين أن الهدف من إنشاء مراكز التخاطب هو تقديم الخدمة لأصحاب الهمم من خلال الجلسات والخدمات المقدمة وإلى ذويهم واسرهم من خلال مبادرة جسور الأمل فى تقديم ورش عمل ودورات تدريبية وإرشاد أسري لأولياء الأمور.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية تضم عدد 4 مراكز للتخاطب وبصدد إنشاء مراكز الشافية من خلال المرحلة الثانية لمبادرة جسور الأمل لإنشاء 60 مركزا جديدا للتخاطب على مستوى الجمهورية، وتضمنت الزيارة حضور كلا من السادة محمود محمد حسن، عبدالرحمن عيضة سالم، محمد سالم أحمد الشعيبي، نافع على صالح احمد الحمادى، معصومة السيد عبدالرحيم، نوال على محمد أعضاء مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة حضور الدكتور عمر السيد مسئول مراكز التخاطب بوزارة الشباب والرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام ومنسق مكتب قادرون باختلاف بالقليوبية، نيفين عبدالغنى منسق مكتب قادرون باختلاف بالقليوبية

كما شهدت الزيارة حضور أحمد عزت الزهار مدير إدارة شباب شبرا، عبده القاضى رئيس مجلس إدارة مركز شباب مساكن اسكو، الدكتور عطية جودة المدير التنفيذي للمركز، عماد الدين لطفى مدير إدارة شباب طوخ، مختار شاهين رئيس مجلس إدارة مركز شباب العمار، محمود محى مدير مركز العمار،احمد يحي مدير ادارة شباب بنها، عماد الدين رشاد رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الجزار، سماح امبابي مدير مركز شباب كفر الجزار، محمد فايز الديب المدير الفني لمركز تخاطب العمار هاجر يوسف المدير الفني لمركز تخاطب اسكو، بسمه صلاح المدير الفني لمركز تخاطب كفر الجزار وأخصائي مراكز التخاطب بالقليوبية