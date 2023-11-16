الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أبو الغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية بغزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

 قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية إن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن مساء أمس الأربعاء والذي يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.

وقف إطلاق نار فوري في غزة

 واعتبر الأمين العام أن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال.

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وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل

 وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن ارتياح الآخير لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، كما طالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل تنفيذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدا أن هذه الخطوة لابد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

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أحمد أبو الغيط غزة مجلس الامن فلسطين هدن انسانية بغزة

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