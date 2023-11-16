أبو الغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية بغزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية إن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن مساء أمس الأربعاء والذي يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.

وقف إطلاق نار فوري في غزة

واعتبر الأمين العام أن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال.

Advertisements

وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل

وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن ارتياح الآخير لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، كما طالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل تنفيذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدا أن هذه الخطوة لابد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.