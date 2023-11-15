الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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اقتصاد

جامعة الدول العربية تنظم دورة للإعلاميين حول استخدام ونشر البيانات الإحصائية التنموية

جامعة الدول العربية،فيتو
جامعة الدول العربية،فيتو

 تنظم وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية دورة تدريبية حول تعزيز دور الإعلاميين في استخدام البيانات ونشر المؤشرات الإحصائية التنموية، وذلك يومي ١٥ - ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهرة.

وتهدف الدورة إلى تعزيز وبناء القدرات الوطنية في الدول العربية، والتعرف على احتياجات الإعلاميين من المؤشرات التنموية، والمشاكل والصعوبات في الوصول إلى مصادر البيانات والحصول عليها.

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 ويتضمن برنامج الدورة العديد من الموضوعات منها توظيف الإعلام الجديد في نشر الوعي بقضايا التنمية المستدامة بين الشباب، استعراض تجارب بعض الدول العربية ( مصر/ الجزائر/ العراق) في مجال نشر البيانات الإحصائية.

ويشارك في الدورة ممثلين عن الدول العربية، ومن مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونخبة من الإعلاميين والمتخصصين في مجال الإحصاء.

 

الإحصاء: معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر 2023 يسجل 38.5%

كشف التقرير الشهرى الصادر عن  الجهاز المركزى للتعبئة العام والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية  بلغ  (190.1) نقطة لشهر أكتوبر 2023 مسجلًا تضخمًا سنويًا بمعدل (38.5%  ) مقابل (40.3% ) لشهر سبتمبر 2023.

 

 أسباب تراجع معدل التضخم خلال أكتوبر 

ترجع أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (-2.5%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (-0.1%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة  (-0.1%)، 

 كما ترجع الأسباب أيضًا إلى ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، أسعار مجموعة التأمين بالرغم من تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6%)،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%)


  معدل التضخم الشهرى 

بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ( 1.2% )  لشهر أكتوبر 2023 مقابل(2.0) لشهر سبتمبر 2023.   

الإحصاء: 7.3% زيادة في صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2022

الإحصاء: معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية عن شهر أكتوبر 2023 يسجل 38.5%

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جامعة الدول العربية برنامج الخليج العربي للتنمية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء

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الإحصاء: معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية عن شهر أكتوبر 2023 يسجل 38.5%

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