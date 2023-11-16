جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة
أفادت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، نقلا عن الوكالة الفرنسية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة.
مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، أنه يمهل سكان أحياء عدة في شمال غزة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.
التوجه إلى جنوب وادي غزة
ومن ضمن الأحياء التي أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكانها أمرا بالإخلاء: “تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي والدرج والتفاح والشجاعية وجباليا”، وطلب من سكانها التوجه إلى جنوب وادي غزة.
إغلاق كامل على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس
وأفاد التلفزيون العربي، اليوم الخميس، بفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية إغلاقا كاملا على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس بعد عملية إطلاق نار في القدس.
وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تم إطلاق النار على مشتبه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بالقدس.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود 5 إصابات جراء عملية إطلاق نار في حاجز الأنفاق بالقدس إحداها خطرة.
إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق في القدس
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن شرطة الاحتلال تشتبه بثلاثة مسلحين نفذوا عملية إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق في القدس.
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