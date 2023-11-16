تصريح صادم من سفير الاحتلال لدى واشنطن بشأن موعد انتهاء العملية البرية في غزة

قال سفير دولة الاحتلال لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوج اليوم الخميس إن العملية البرية في غزة لن تنتهي قريبا.

وتابع سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن: "نعارض مقترح ألمانيا بفرض وصاية أممية على قطاع غزة".

إصابة 7 جنود للاحتلال الإسرائيلي في حادث إطلاق نار قرب بيت لحم

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم الخميس بإصابة سبعة جنود إسرائيليين في حادث إطلاق نار قرب بيت لحم.

وكان مراسل فضائية العربية، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز النفق قرب بيت لحم.

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طائرات الاحتلال الإسرائيلي

وقالت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع غارة إسرائيلية جديدة تستهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وعلى الجانب الآخر زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه وزعم مصادرة أسلحة ووثائق استخباراتية منه.