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محافظات

بجوائز تصل لـ5000 جنيه، جامعة أسيوط تعلن فتح التقديم لمسابقة معا للفيديوهات القصيرة

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، عن بدء التقديم في مسابقة "معًا"، والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لإنتاج فيديوهات قصيرة، لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة؛ لترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

نشر ثقافة السلام والتسامح الاجتماعي 

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، أن المسابقة تهدف إلى خلق روح تنافسية بين الطلاب، وتشجعهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، وترسخ القيم الأصيلة، ونشر ثقافة التسامح والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، فضلًا عن دعم روح الولاء والانتماء للوطن، ومواجهة الأفكار غير السوية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة الأنشطة الطلابية، وتشجعيها المستمر على المشاركة في مختلف المحافل والمسابقات المحلية والإقليمية، للارتقاء بمكانتها بين الجامعات المصرية.

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مسابقة “معا” 

 تأتي مشاركة جامعة أسيوط في مسابقة “معا”، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

تدعيم قيم المواطنة 

يشترط في الفيديوهات المقدمة أن يقوم الطالب بعمل فيديو واحد، لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، من وحى خياله؛ بحيث لا يشتمل على مقاطع مقتبسة من الإنترنت، إلى جانب أن تشتمل الفيديوهات على موضوعات هادفة؛ لتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والتعايش، وآداب الحوار مع الآخرين.

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جدير بالذكر، أن آخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة يوم الخميس 30 من نوفمبر الجاري، على أن يتم تسليمه بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وسيتم إعلان النتائج يوم الثلاثاء 5 من ديسمبر القادم، وتوزع جوائز مالية للمراكز العشرة الأولى، على أن يحصل المركز الأول على مبلغ قدره 5000 جنيه، والمركز الثاني 4500 جنيه، والمركز الثالث 4000 جنيه،  والمركز الرابع 3500 جنيه، والمركز الخامس 3000 جنيه، والمركز السادس 2500 جنيه، والمركز السابع 2000 جنيه، والمركز الثامن 1500 جنيه، والمركز التاسع  والعاشر على 1000 جنيه، ويتم تسليم الفيديوهات الفائزة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات.

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