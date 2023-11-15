جامعة أسيوط: إعادة التحاق 7 آلاف طالبة بالمدينة الجامعية وجاري تسكين 700 طالبة أخرى

أجرى الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، صباح الأربعاء؛ جولة تفقدية بقطاع المدينة الجامعية طالبات؛ والتى تفقد خلالها المباني (ل) و(١) و(٢)؛ وذلك للإطمئنان على مستوى الخدمات التى تقدم للطالبات داخل المباني؛ وحرصه على حصول طالبات المدن الجامعية عبى أفضل الخدمات، وذلك برفقة محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، وأمانى أبو صغير مديرة المدينة الجامعية طالبات، وعدد من مسئولات ومشرفات المبانى المختلفة بقطاع المدينة الجامعية طالبات.

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7000 آلاف طالبة بالمدينة الجامعية

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد عبد المولى؛ حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والأمن للطالبات داخل المدن الجامعية؛ والحصول على أفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن قطاع المدينة الجامعية طالبات قام العام الجامعى الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بتسكين ما يقرب من 7 آلاف طالبة داخل المباني المختلفة؛ وتشهد الجامعة تطوير وتحديث في مختلف خدمات ومرافق المدن الجامعية؛ لتلائم احتياجات هذا العدد، وتلبي كافة رغباتهن ورعايتهن إجتماعيًا، ونفسيًا، وتعليميًا.

بدأت الجولة بتفقد الدكتور عبد المولى والمرافقين له لمبنى(ل)، حيث التقى ببعض الطالبات، واستمع إليهن، وناقش مقترحاتهن؛ بشأن تحسين الخدمات بالمبنى.

المبانى السكنية بالمدينة الجامعية

كما تفقد نائب رئيس جامعة أسيوط؛مبنى (١)؛ والذى يعد واحدًا من أكبر المبانى السكنية بالمدينة الجامعية طالبات؛ والذى يضم 560 طالبة، حيث تم تفقد بعض الغرف السكنية بالمبنى؛ للتأكد من مطابقتها لمعايير الصحة والسلامة؛ من حيث التهوية؛ والإضاءة الملائمة، كما تم تفقد مكتبة المبنى، ومركز الحاسب الآلى به والمتضمن عددًا من أجهزة الحاسب المزودة بخدمة الإنترنت.

وخلال جولته، تفقد نائب رئيس الجامعة غرفة التحكم بكاميرات المراقبة داخل المبنى؛ والتى تقوم بمراقبة مبانى المدينة الجامعية؛ بمداخلها، ومخارجها، والمنطقة المحيطة بها؛ وذلك للإطمئنان عن مدى تطبيق اجراءات الأمن، والأمان للطالبات بالمبانى.

كما شملت الجولة، تفقد رئيس جامعة أسيوط، بعض غرف مبنى (٢)، وقاعات الطعام، والمطعم، موجها بتوفير كافة الامكانات لراحة الطالبات.

وحرص نائب رئيس جامعة أسيوط على إجراء حوارا مفتوحا مع الطالبات، حيث استجاب الدكتور أحمد المنشاوي لمقترحات الطالبات ووجه بتنفيذها سواء ما يتعلق بالتغذية أو توفير مقومات الراحة في غرف السكن، وأبدى الطالبات رضاهن عن الخدمات المقدمة بالمبنى؛ كما وجهن خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد المنشاوي وإدارة الجامعة على اهتمامها بهن ومتابعتها المستمرة لهن.

جاري تسكين 700 طالبة بالمدينة الجامعية

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى؛ أنه جارى بالفعل الانتهاء من تسكين 700 طالبة أخرى داخل المبانى المختلفة بقطاع المدينة الجامعية طالبات؛ مشيرًا أن الجامعة لا تألوا جهدًا فى تذليل كافة العقبات التى تواجه عملية تسكين الطالبات بالمدن الجامعة وذلك حفاظًا عليهن.

وفي نهاية الزيارة وجه الدكتور أحمد عبد المولى ؛ جميع المشرفات، والمسئولات بالمبنى على ضرورة معاملة الطالبات معاملة حسنة، والعمل على احتوائهن نفسيًا، ومتابعتهن، والاستماع إليهن، بإعتبار أن المدينة الجامعة تعد بيتًا لهن جميعًا.

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