الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظة أسيوط تناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بغرفة عمليات مركزية

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات وشركات المرافق لبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2023 والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم موجهًا الجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف. 

 

المشاركة في الانتخابات واجب وطني 

 

وأكد محافظ أسيوط أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.. جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء أسيوط جنوب والمهندس مازن عباس رئيس قطاع كهرباء أسيوط شمال والمهندس أحمد عبدالعال مدير عام قطاع كهرباء أسيوط شمال ولمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط والمهندس هاني ثروت مدير عام المصرية للاتصالات بأسيوط وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة وأحمد سويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة والقائم بأعمال وكيل الوزارة وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.

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الدعم اللوجيستي 


وأوضح محافظ أسيوط - خلال الإجتماع -  أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية تقوم بدورها في تقديم الدعم اللوجيستي وتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

غرفة عمليات مركزية 


وأكد المحافظ على تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية وغرف العمليات والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات وشركات المرافق وكافة القطاعات بالإضافة إلى ربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية لتكون على اتصال دائم ومستمر لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

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وكلف اللواء عصام سعد رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية لمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها والتأكيد علي متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم فضلًا عن مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه بالتنسيق مع شركة المياه والتأكيد على وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة فضلا عن مراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية وتكليف إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور للدفع بالعدد الكافي من السرفيس وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة موجهًا برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طاريء كما شدد علي ضرورة توفير مقاعد ومظلات باللجان وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

 

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