الأحد 12 نوفمبر 2023
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سياسة

الانتخابات الرئاسية، تعرف على قائمة المحظورات في الدعاية الانتخابية

مرشحو الرئاسة، فيتو
مرشحو الرئاسة، فيتو

الانتخابات الرئاسية، مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية 2024، حددت الهيئة الوطنية مجموعة من ضوابط الدعاية لانتخابات الرئاسة 2024، والتي من المقرر أن تجرى بين أربعة مرشحين، بشكل نهائي، ليختار من بينهم كل مواطن من يراه قادرًا على تحمل المسئولية، في قيادة البلاد خلال الفترة الرئاسية المحددة.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورمزه النجمة، والدكتور فريد زهران، ورمزه الشمس، والدكتور عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة ورمزه النخلة، والدكتور حازم عمر، ورمزه السلم.

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ضوابط دعاية انتخابات الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط ومحظورات الدعاية في الانتخابات الرئاسية، حيث جاءت كالتالي:

أولا: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

 

عدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية 

ثانيا: عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ثالثا: عدم استخدام المباني والمنشآت، ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

 

عدم استخدام المصالح الحكومية، والمرافق العامة ودور العبادة 

رابعا: عدم استخدام المصالح الحكومية، والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.

خامسا: عدم إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية.

 

حظر الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية

سادسا: عدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور، بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.

 

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

من المقرر أن يحين موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، للمقيمين بالخارج أيام 1 و2 و3 من ديسمبر المقبل، على أن تبدأ داخل مصر اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر 2023 المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، وتنتهي يوم 12 ديسمبر 2023 من نفس الشهر المقبل.

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