أبرزها البصل والسكر، تحرك برلماني بشأن ظاهرة احتكار السلع بالأسواق

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن انتشار الاحتكار فى السوق وخاصة بمنتجات البصل والأرز والسكر وغياب الدور الرقابي.

سياسات احتكار بعض السلع الاستراتيجية بشكل متزايد

وقال النائب في طلب الإحاطة: انتشرت خلال الفترة الماضية، سياسات احتكار بعض السلع الاستراتيجية بشكل متزايد، الأمر الذى تسبب في ارتفاع أسعار تلك السلع بدون مبرر، وهو ما تسبب بالتالي في تحمل المواطنين أعباء اقتصادية أكثر.

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ارتفاع أسعار البصل والسكر ومن قبلهما الأرز

وأشار النائب، إلى أنه يأتي في مقدمة تلك السلع البصل والسكر ومن قبلهما الأرز، وتلك السلع، تحقق فيها مصر اكتفاء ذاتيا، حيث تنتج منها كميات أكبر من الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي، الأمر الذى يؤكد وجود خلل في المنظومة وسياسات احتكارية تستهدف ذلك الخلل بهدف تحقيق منافع اقتصادية خاصة وفي الوقت نفسه ضارة بالدولة.

مصر تنتج من الأرز نحو ٤ ملايين طن سنويا

وأوضح عضو مجلس النواب، أن، بينما حجم الاستهلاك المحلي يصل نحو ٣.٢ مليون طن، أي هناك ما يقرب من مليون طن فائض، وكذلك الأمر في كل من البصل والسكر يوجد فائض في إنتاجهما.

وأكد النائب هشام حسين، أن هناك خلل واضح سواء من خلال السياسات الاحتكارية أو عدم ضبط منظومة تصدير الفائض.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن مبادرة لتخفيض أسعار العديد من السلع الغذائية، إلا أنه لا يوجد لها مردود على أرض الواقع على النحو المطلوب.