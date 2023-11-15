الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يتراجع لهذا الرقم لأول مرة منذ 45 يومًا

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

 وسجلت  أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 14 جنيهًا، الكوسة من سعر 3 إلى 7 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا.

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وبلغ سعر باذنجان رومي من 1 إلى 2.5 جنيه، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، الفاصوليا من 4 إلى 5 جنيهات، باذنجان بلدي من 2 إلى 3  جنيهات، جزر بدون عروش من 4 إلى 10 جنيهات، باذنجان أبيض من 2 إلى 4  جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 5 إلى 8 جنيهات،  فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 20 إلى 26 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 3 إلى 7 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات،  فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 19 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 3 إلى 4  جنيهات، بسلة من 16 إلى 19 جنيهًا، كيلو الثوم من 22 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 3.5 إلى 4.5 جنيه،  خيار صوب من 6 إلى 9  جنيهات.

وتراوح سعر قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، البامية من 28 إلى 34 جنيهًا،  سبانخ 9 إلى 13 جنيهًا،  البطاطا سعر من 2.5 إلى 5.5 جنيه، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2.5 إلى 4.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر ليمون بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، قثاء من 4.5 إلى 5.5 جنيه.

بلغ سعر خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه،  فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات،  كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات،  سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات.

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