بالأسماء، إصابة 4 عمال بحادث انقلاب سيارة بطريق كوم أبو راضي في بني سويف

شهد طريق كوم أبو راضي الواسطى شمال محافظة بني سويف حادثة انقلاب سيارة ملاكي 7 راكب أصيب على إثر ذلك 4 عمال، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ حادث إنقلاب سيارة ملاكي وإصابة 4 عمال

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي 7 راكب بطريق كوم أبو راضي ـ الواسطى، نتج عنه إصابة 4 عمال بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

Advertisements

3 سيارات الإسعاف تنتقل إلى موقع الحادث

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال بمستشفى الواسطى المركزي.

وتبين أن المصابين وهم: محمود محمد عبد الله 19 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وكدمات، فارس عزت هاني 19عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، محمد محمود جمال 40 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات، أحمد عماد عبد ربه 20 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات، جميعهم عمال في شركة الصوب الزراعية.

النصائح التالية تساعد في تفادي حوادث الطرق:

الالتزام بالسرعة المحددة:

تجنب تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق. الالتزام بالسرعة يقلل من فرص وقوع حوادث.

التركيز وعدم الانشغال أثناء القيادة:

تجنب استخدام الهاتف المحمول أو التشغيل بأي أجهزة أخرى أثناء القيادة. الانشغال يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز وحدوث حوادث.

متابعة قوانين السير:

احترام إشارات المرور وقوانين السير يساهم في سلامة الطريق ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث.

صيانة السيارة:

تأكد من صلاحية الفرامل والإطارات وأنظمة الإنارة. الحفاظ على السيارة في حالة جيدة يزيد من سلامة القيادة.

تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات:

القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات تزيد من فرص وقوع حوادث. تجنب استهلاكها قبل القيادة.

استخدام حزام الأمان:

ارتداء حزام الأمان يقلل من إصابات الركاب في حال وقوع حادث، لذا يجب استخدامه في جميع الأوقات.

توخي الحذر في الأحوال الجوية السيئة:

تجنب القيادة في ظروف جوية سيئة إذا كان ذلك ممكنًا. وفي حالة الضرورة، توخي الحذر وقيادة بحذر.

مراقبة المسافة الآمنة:

الحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى يمنع الاصطدامات الخلفية ويتيح لك مزيدًا من الوقت للتفاعل.

تجنب القيادة عند الإعياء:

تجنب القيادة عند الإعياء أو التعب الشديد، حيث يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى فقدان التركيز.

احترام الحقوق والواجبات:

الالتزام بحقوق وواجبات السائقين يسهم في خلق بيئة آمنة على الطرق.

تذكر دائما أن الالتزام بقوانين السير واتباع الإرشادات الأمانية يعزز سلامتك وسلامة الآخرين على الطرق.