الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

انهيار منزل من 3 طوابق في الفشن ببني سويف (صور)

إنهيار منزل قديم
إنهيار منزل قديم في الفشن ببني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، انهيارا جزئيا لمنزل قديم غير مأهول بالسكان، بمدينة الفشن جنوب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

 

 إنهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق في الفشن ببني سويف

 

تفاصيل إنهاير منزل في الفشن ببني سويف

وكانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببني سويف، بإشراف المحاسب محمد بكري، رئيس المركز، تلقت إشارة تفيد بإنهيار جزئي لمنزل قديم غير مأهول بالسكان، بمدينة الفش، وتم إخطار الجهات المعنية.

وعلى الفور أنتقل نائبي رئيس المركز لموقع البلاغ، وتم إستدعاء سيارة إسعاف وإخطار الحماية المدنية، وتبين أن المنزل قديم ملك "صالح ع.م" مكون من 3 طوابق، على مساحة 200 متر، وغير مأهول بالسكان، ولم يسفر الحادث عن أية خسائر بشرية.

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وقامت الإدارات والقطاعات المعنية بإتخاذ التدابير اللازمة من فصل المرافق "كهرباء ومياه" عن المنزل المنهار، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتواصل معدات الوحدة المحلية رفع الأنقاض والمخلفات وأعادت فتح الشارع الكائن به المنزل أمام المارة.

وتم إخطار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واستدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة والتأكد من سلامة المباني المحيطة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم.

 

 إنهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق في الفشن ببني سويف

 

لجنة المباني القديمة ببني سويف

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أصدر، في وقت سابق، قرارًا بتشكيل لجنة للمرور على المباني القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على العقارات الآيلة للسقوط.

ويرأس اللجنة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها نائب رئيس المدينة المختص، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس من التخطيط العمراني بالإدارة الهندسية، وأعضاء من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمتابعة بالوحدة المحلية، ومهندس من مديرية الإسكان.

 

 إنهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق في الفشن ببني سويف

 

وتختص اللجنة بالمرور على كافة المباني والعقارات القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على المباني والعقارات التي تحتاج إلى أعمال ترميم وتدعيم أو الآيلة للسقوط والتي يُخشى سقوطها، وتحديد الأعمال التي تحول دون انهيار تلك المباني والعقارات حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

كما تتولى اللجنة إعداد تقرير فني مستقل لكل عقار يحتاج إلى أعمال تدعيم أو إزالة، وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة، على أن يتم العرض، على المحافظ، بتقرير مُجمًع  نصف شهري لاعتماد الإجراءات اللازمة حيال تلك العقارات والمباني طبقًا للقانون.

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